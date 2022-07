Worstelend Feyenoord besluit voorbereiding in mineur door late tegentreffer

Zondag, 31 juli 2022 om 19:01 • Mart van Mourik

Feyenoord heeft de voorbereiding op het nieuwe seizoen op teleurstellende wijze afgesloten. In een lege Kuip verloor de ploeg van trainer Arne Slot zijn laatste oefenduel met 1-2 van Osasuna. Na een laat doelpunt van Cole Bassett dacht Feyenoord een gelijkspel uit het vuur te kunnen slepen, maar in de slotminuut greep Osasuna alsnog de overwinning. De Rotterdammers beginnen volgende week zondag aan het nieuwe Eredivisie-seizoen met een uitwedstrijd tegen Vitesse.

Vanwege het feit dat er zondag meerdere evenementen plaatsvonden in Rotterdam, lukte het Feyenoord niet om een vergunning te krijgen van de gemeente Rotterdam. Zodoende was men genoodzaakt om de vriendschappelijke wedstrijd in een leeg stadion af te werken. Voor Osasuna was het de tweede wedstrijd tegen een Nederlandse club dit weekend: zaterdag werd er met 2-1 verloren van FC Groningen.

Bij Feyenoord was er in de basis plaats voor drie debutanten: Oussama Idrissi (gehuurd van Sevilla), Jacob Rasmussen (gehuurd van Fiorentina) en Quinten Timber (overgekomen van FC Utrecht), die afgelopen week allemaal hun overstap naar Feyenoord afrondden. Opvallende afwezige in de selectie was Gernot Trauner, die afgelopen vrijdag nog meetrainde, maar nu dus nog ontbrak tegen de nummer tien van LaLiga. Uit voorzorg was ook Quilindschy Hartman er niet bij. Marcus Pedersen, die vorige week geblesseerd uitviel tegen Olympique Lyon (0-2 nederlaag) was wel weer van de partij en begon als linksback.

De ploeg van Arne Slot begon moeizaam aan het oefenduel. Al na negen minuten schampten de bezoekers de paal via Moi Gómez, die onlangs overkwam van Villarreal. Enkele minuten later raakte de bal het aluminium, maar ditmaal was het doelman Justin Bijlow die de bal op knullige wijze tegen zijn eigen paal schoot. Tot twee keer toe kwam Feyenoord dus goed weg, maar na een half uur spelen bevestigde Osasuna maar weer eens dat driemaal vaak scheepsrecht is. Aanvoerder Roberto Torres verraste Bijlow met een verre vrije trap en zag de bal via de binnenkant van de paal in het net belanden: 0-1. Ook in het vervolg van de eerste helft kwam Feyenoord niet tot een serieuze mogelijkheid, waardoor het met een achterstand ging rusten.

Feyenoord begon de tweede helft met Jens Toornstra, Patrick Wålemark en Alireza Jahanbakhsh ten koste van Marcus Pedersen, Javairô Dilrosun en Oussama Idrissi. Vrijwel direct na de aftrap was Osasuna opnieuw dicht bij een treffer, maar opnieuw raakte het de paal. Aan de andere kant van het veld creëerden de Rotterdammers meer dan in de eerste helft en met name Danilo was drie keer dicht bij de gelijkmaker. Hij stuitte echter op doelman Aitor Fernández of schot naast. In de slotfase sloeg Feyenoord alsnog toe. Danilo ontving de bal binnen het zestienmetergebied van Jahanbakhsh en bediende invaller Bassett, die van dichtbij voor de 1-1 zorgde.

De Rotterdammers slaagden er niet in om het gelijkspel over de streep te trekken. In de slotminuut kwam Osasuna opnieuw aan de leiding dankzij Kike Barja. Feyenoord had nadien geen tijd meer om een nederlaag te voorkomen. Al met al zal Feyenoord terugkijken op een teleurstellende voorbereiding. Er werd -behalve van Osasuna- ook verloren van FC Kopenhagen (0-7), Union Sint-Gillis (0-4) en Olympique Lyon (0-2). Tegen Red Bull Salzburg (1-2 winst) en NAC Breda (6-1) trok Feyenoord wel aan het langste eind.