Ten Hag heeft genoeg stof tot nadenken na basisrentree van Ronaldo

Zondag, 31 juli 2022 om 18:52 • Tom Rofekamp • Laatste update: 18:56

Manchester United is zondag niet verder gekomen dan een remise tegen Rayo Vallecano. In het eigen Old Trafford kwamen the Red Devils kort na rust op voorsprong door een doelpunt van Amad Diallo, maar zagen ze de stand al gauw weer gelijkgetrokken worden: 1-1. De eerste basisplaats van Cristiano Ronaldo deze voorbereiding kon daarbij niet veel verschil maken voor United. Erik ten Hag liet ook Donny van de Beek, Tahith Chong, Christian Eriksen en Lisandro Martínez starten; het optreden van hen zal de oefenmeester vermoedelijk wél hebben kunnen bekoren.

Het gevaar van Engelse zinde kwam in de eerste helft vooral van vleugelspelers Alejandro Garnacho en Chong. Van de Beek zorgde met een goede actie echter voor de eerste échte grote mogelijkheid. Na elf minuten spelen onderschepte de Nederlander de bal op het middenveld en leverde af bij de vooruit gesprinte Ronaldo. De Portugees ontving de bal in het strafschopgebied en jaagde het leer met zijn zwakkere linkerbeen ver over het doel van Stole Dimitrievski. Eriksen kwam twintig minuten later een stuk dichterbij. Nadat een poging van Chong in de Spaanse muur was gestrand, mikte de Deen met zijn geplaatste schot nét naast de linkerpaal. Daarbij bleef het wat betreft het eerste bedrijf.

Ronaldo's wedstrijd zat er daarmee op. De routinier werd vervangen door Diallo, die vrijwel direct van zich liet horen. Diego López - de kersvers ingevallen reservedoelman van Rayo Vallecano - liet een poging van Alex Telles ongelukkig los, waardoor de bal in de voeten van de Ivoriaan belandde. López kreeg nog een hand tegen de bal, maar kon niet voorkomen dat de bal tegen het net caramboleerde: 1-0. De bezoekers leken plots wakker geschud. Ex-United-aanvalsleider Radamel Falcao besloot het van een meter of 25 te proberen, maar zag zijn poging op de lat boven Tom Heaton uiteenspatten. Het zou echter niet lang duren voordat de goalie alsnog moest vissen.

Op soortgelijke wijze als bij de 1-0 stompte Heaton de bal voor de voeten van Álvaro Garcia na een inzet van Isi Palázon. De middenvelder faalde niet en bracht de ploegen weer op gelijke hoogte. United had daarna moeite om nog iets te forceren en kwam niet verder dan een afstandsschot van de ingevallen Hannibal Mejbri. De 1-1 eindstand zal Ten Hag zeker na de nederlaag tegen Atlético Madrid van zaterdag flink wat stof tot nadenken geven. Zijn selectie speelt de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen over precies een week, tegen het Brighton & Hove Albion van Joël Veltman.