Nieuw offensief brengt Denzel Dumfries een stap dichter bij de Premier League

Zondag, 31 juli 2022 om 18:22 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:43

Denzel Dumfries staat hoog op het verlanglijstje van Chelsea, zo maakt The Athletic zondagmiddag bekend. The Blues hopen te profiteren van de financiële noodsituatie bij Internazionale en de rechtsback te verleiden tot een overstap. Naar verluidt wenst Inter een bedrag van minimaal veertig miljoen euro te ontvangen voor Dumfries, die eerder ook al in de belangstelling stond van Manchester United. Tegelijkertijd wil Chelsea zakendoen met Leicester City en Wesley Fofana inlijven.

Mogelijk sorteert Chelsea met de interesse in Dumfries voor op een vertrek van César Azpilicueta. De Spanjaard staat in de belangstelling van Barcelona, dat reeds een bod van circa drie miljoen euro uitbracht. De 32-jarige rechtsachter ligt nog een jaar vast op Stamford Bridge en Chelsea zou bereid zijn akkoord te gaan, mits er tijdig een vervanger wordt gevonden. Dumfries wordt gezien als geschikte opvolger van Azpilicueta.

Het gebrek aan financiële mogelijkheden dwingt Inter om enkele spelers van de hand te doen. Eerder leken i Nerazzurri fors te kunnen verdienen aan de verkoop van Milan Skriniar aan Paris Saint-Germain, maar die deal ketste uiteindelijk af. Mede daardoor ziet Chelsea zijn kans schoon en hoopt men Dumfries te kunnen inlijven. La Gazzetta dello Sport weet in ieder geval dat Inter niet onwelwillend tegenover een vertrek van de 26-jarige Nederlander staat.

Dumfries, die vorig seizoen tot vijf goals en vijf assists in 33 Serie A-wedstrijden kwam, kan dus een jaar na zijn overstap van PSV naar Inter alweer een volgende stap maken. Inter zou kunnen forse winst op zijn back gaan boeken, want twaalf maanden geleden telde de club nog dertien miljoen euro voor hem neer. Eerder kwam Dumfries in het betaalde voetbal ook al uit voor sc Heerenveen en Sparta. Hij speelde tot dusver 35 interlands voor het Nederlands elftal.

Verder werkt Chelsea ook met Leicester City aan een transfer van Fofana. Volgens The Athletic zullen de Londenaren diep in de buidel moeten tasten om de 22-jarige verdediger aan te trekken, daar the Foxes een bedrag van liefst 95 miljoen euro vragen. Fofana staat tenslotte nog tot medio 2027 onder contract in Leicester. Chelsea hoopt op een akkoord te bereiken voor een lager bedrag door speler(s) als ruilwaar aan te bieden. Namen worden overigens niet genoemd door het Britse medium.