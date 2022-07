Jasper Cillessen staat na vier jaar voor vertrek bij Valencia

Zondag, 31 juli 2022 om 18:03 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 18:03

Jasper Cillessen mag vertrekken bij Valencia, zo melden verschillende Spaanse media. De doelman is een van de grootverdieners bij de club en zou mede daarom niet in de selectie opgenomen zijn voor het oefenduel met Nottingham Forest (1-1). Een vertrek van Cillessen zou voor los Che daarom betekenen dat er nieuwe spelers kunnen worden ingeschreven in LaLiga.

Een vertrek van Cillessen hangt al langere tijd in de lucht. Afgelopen seizoen kwam de 63-voudig international met name in de tweede seizoenshelft maar weinig in actie. Dat kwam deels door blessures, maar ook doordat Giorgi Mamardashvili voor het leeuwendeel van de duels de voorkeur kreeg boven Cillessen. Die Georgische doelman stond gisteren in de oefenwedstrijd tegen Nottingham Forest ook onder de late en werd na 66 minuten werd afgelost door Jaume Domènech. Daarnaast heeft trainer Gennaro Gattuso ook nog de beschikking over de 24-jarige Cristian Rivero.

Cillessen behoort samen met Gonçalo Guedes en Maxi Gómez tot de spelers met de hoogste salarissen bij de Spaanse club. Een vertrek zou dus voor ruimte in het budget zorgen, zodat onder meer zomeraanwinsten Samu Castillejo (AC Milan) en Samuel Lino (gehuurd van Atlético Madrid) kunnen worden ingeschreven voor LaLiga, die over een kleine twee weken aanvangt.

Vooralsnog heeft Valencia volgens de Spaanse sportkranten nog geen concrete aanbiedingen ontvangen voor Cillessen, maar de verwachting is dat dat snel verandert. Met het WK in Qatar in aantocht zal het belangrijk zijn voor de doelman om aan spelen toe te komen. De afgelopen twee jaar speelde de ex-keeper van Barcelona, Ajax en NEC slechts zeven interlands. Ook dat had deels met blessures en een coronabesmetting te maken, maar de doelman werd ook een aantal keer niet geselecteerd of opgesteld. Onlangs was Cillessen nog in beeld om eerste keeper van PSV te worden, maar de Eindhovenaren haalden Walter Benítez al op bij OGC Nice.