Feyenoord begint laatste oefenhorde met drie debutanten; Trauner ontbreekt

Zondag, 31 juli 2022 om 16:24 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:26

Feyenoord heeft op de clubkanalen de opstelling bekendgemaakt voor het laatste oefenduel voor aanvang van de Eredivisie. In het treffen met het Spaanse Osasuna kiest trainer Arne Slot ervoor om Jacob Rasmussen, Quinten Timber en Oussama Idrissi direct voor de leeuwen te gooien. Gernot Trauner trainde afgelopen vrijdag nog voluit mee, maar zit zondag niet bij de selectie. Het duel, dat afgewerkt wordt in een lege Kuip, vangt om 17.00 uur aan.

Naar het namenformulier doet vermoeden, start aanwinst Rasmussen op de meest opvallende positie: als linksachter. Quinlindschy Hartman, die afgelopen woensdag tegen NAC Breda (6-1 winst) nog als meest linker vleugelverdediger startte, is geblesseerd. In zijn puzzel is Slot daarom op de naam van Rasmussen uitgekomen. De Rotterdamse defensie wordt voor de rest gevormd door (van links naar rechts) Marcos Senesi, Lutsharel Geertruida en Marcus Holmgren Pedersen. Aanvoerder Justin Bijlow verdedigt het doel.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Op het middenveld maakt recordaankoop Timber zijn officieuze debuut in het Rotterdamse rood-wit. De aanwinst van FC Utrecht wordt vergezeld door Frederik Aursnes en Sebastian Szymanski, waardoor Jens Toornstra ten opzichte van woensdag genoegen moet nemen met een plek op de bank. De voorhoede bestaat uit Javairó Dilrosun, Danilo en Idrissi, van wie laatstgenoemde de meest linkerman is. Santiago Giménez heeft nog geen werkvergunning en kan derhalve nog niet ingezet worden.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Geertruida, Senesi, Rasmussen; Aursnes, Timber, Szymanski; Dilrosun, Danilo, Idrissi

Opstelling Osasuna: Fernández, Areso, U. García, D. García, M. Sánchez, Torres, Moncayola, Aimar, Torró, Moi Gómez, K. García