Ten Hag laat Cristiano Ronaldo direct vanaf het startsignaal meedoen

Zondag, 31 juli 2022 om 16:00 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:56

Cristiano Ronaldo heeft zondag een basisplaats tijdens het laatste oefenduel van Manchester United deze voorbereiding. In de eerste wedstrijd die op Old Trafford gespeeld wordt tegen Rayo Vallecano mag de pas teruggekeerde Portugees het direct laten zien van trainer Erik ten Hag. Ook Donny van de Beek, Lisandro Martínez én Tahith Chong hebben een basisplaats, terwijl Tyrell Malacia niet bij de selectie zit. Het duel op Old Trafford begint om 17.00 uur.

Ronaldo zit voor het eerst bij de wedstrijdselectie van United deze voorbereiding. De 37-jarige steraanvaller mikt op een vertrek bij the Red Devils en ontbrak bij de recente oefentrip naar Australië. De club zelf schreef die afwezigheid toe aan 'privéomstandigheden' in een officiële verklaring. Begin deze week vloog Ronaldo terug naar Manchester voor een gesprek met de inmiddels uit Australië teruggekeerde Ten Hag.

Hoewel Ronaldo en United volgens Engelse media niet veel verder kwamen in de gesprekken, sloot de aanvaller toch weer aan bij de groepstraining. Ten Hag vindt het nog geen week na zijn rentree op Carrington tijd voor Ronaldo's rentree. De topscorer van Uniteds afgelopen seizoen begint als spits in een 4-2-3-1 systeem. Van de Beek start daarin als een van de twee controlerende middenvelders; de ander is James Garner. Chong start als rechteraanvaller, terwijl hij van rechts naar links geflankeerd wordt door zomeraanwinst Christian Eriksen en Alejandro Garnacho.

Martínez begint naast aanvoerder Raphaël Varane in het hart van defensie. Ethan Laird bestrijkt de rechtervleugel, terwijl Alex Telles dat vanaf links zal doen. Tom Heaton is de doelman van dienst. Naar alle waarschijnlijkheid zit Malacia niet bij de selectie omdat Ten Hag hem zaterdag tegen Atlético Madrid (1-0 verlies) nog de volle negentig minuten liet spelen. Het duel met Rayo Vallecano vormt de laatste oefenhorde voor de selectie van Ten Hag, voordat deze het Premier League-seizoen aftrapt met een thuisduel tegen Brighton & Hove Albion.

Opstelling Manchester United: Heaton; Laird, Varane, Martínez, Tlles; Garner, Van de Beek; Chong, Eriksen, Garnacho; Ronaldo