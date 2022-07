Henk Veerman verkiest Volendam definitief boven een buitenlands avontuur

Zondag, 31 juli 2022 om 14:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:09

Henk Veerman keert na zeven jaar terug bij FC Volendam, zo meldt de club uit het vissersdorp. De 31-jarige spits komt over van FC Utrecht, waar hij nog een contract had tot de zomer van 2024. Volgens De Telegraaf kon Veerman onder meer naar Excelsior, KV Kortrijk, Saoedi-Arabië en Duitsland, maar gaf hij de voorkeur aan de club waar hij opgroeide..

Veerman was bij Utrecht niet verzekerd van zijn plek in de punt van de aanval. Afgelopen seizoen werd de spitspositie ingevuld door Anastasios Douvikas. Voor komend seizoen hebben de Domstedelingen zich verzekerd van de diensten van Bas Dost, die overkomt van Club Brugge, en Daishawn Redan. Bij Volendam moet Veerman een spitsenduo vormen met Robert Mühren. Laatstgenoemde kroonde zich afgelopen seizoen tot Speler van het Jaar in de Keuken Kampioen Divisie. Thijs Dallinga ging er met de topscorerstitel vandoor.

Door zijn vertrek blijft het verblijf van Veerman bij Utrecht beperkt tot een half jaar. Afgelopen winter loste hij een wens in van een overleden vriend met zijn overstap van sc Heerenveen. In de Domstad wist de aanvaller echter geen onuitwisbare indruk achter te laten. Mede door blessureleed kwam hij in de Eredivisie slechts tien keer in actie, waarvan vier keer als basisspeler. Daarin wist hij één keer het net te vinden. Bij Utrecht had Veerman nog een contract tot 2024, maar dat wordt afgekocht door Volendam. Het is niet bekend wat de promovendus betaalt voor de boomlange spits.

Bij Volendam keert Veerman terug op bekend terrein. De spits maakte in 2012 de overstap van RKAV Volendam naar de profs en debuteerde een jaar later in het betaalde voetbal. In totaal kwam hij tussen 2013 en 2015 tot 25 goals in 50 wedstrijden. Veerman speelde in het verleden tevens voor FC St. Pauli. In de zomer van 2020 keerde hij terug bij sc Heerenveen, waar hij eerder tussen 2015 en 2018 speelde. In 331 duels in het betaalde voetbal was hij tot dusver goed voor 133 treffers en 36 assists.