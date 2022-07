Xavi reageert mysterieus op vragen over de toekomst van Frenkie de Jong

Zondag, 31 juli 2022 om 13:42 • Guy Habets

Xavi heeft niet met Frenkie de Jong gesproken over een eventueel vertrek bij Barcelona of zijn rol in het elftal. De spelmaker uit Arkel drukt zwaar op de begroting in Catalonië en de club is hem liever kwijt dan rijk, maar De Jong is zelf niet van plan om te vertrekken of genoegen te nemen met minder salaris. Xavi wacht het rustig af en blijft onduidelijk over wat hij zelf van de situatie vindt.

De Jong stond in de nacht van zaterdag op zondag in de basis bij Barça, dat in een oefenwedstrijd met 0-2 afrekende met New York Red Bulls. Na afloop werd Xavi gevraagd naar de status van de middenvelder. "Ik weet niet of hij hier zal blijven", reageert de Spaanse oefenmeester geheimzinnig. "Ik heb daar niet met Frenkie over gesproken en heb hem ook geen bericht gestuurd. Er is nog steeds tijd en daarin kan veel gebeuren. Dat ik hem als centrale verdediger heb laten spelen, was in ieder geval geen teken dat hij weg moet."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Toch is het een publiek geheim dat Barcelona het liefste verder zou gaan zonder De Jong of dat zijn salaris naar beneden wordt bijgesteld. Met Manchester United meldde zich al een geïnteresseerde partij, maar daar had de Oranje-international zelf geen trek in. De laatste dagen passeren ook een transfer naar Chelsea en een eventuele verhuur de revue in Camp Nou. De kritiek op de handelswijze van los Azulgrana groeit ondertussen, aangezien men vindt dat De Jong oneerlijk behandeld wordt en zelfs gechanteerd wordt.

Joan Laporta, de voorzitter van Barça, liet onlangs weten het daar fundamenteel mee oneens te zijn. "Als hij geen salarisverlaging accepteert, gaat hij gewoon door bij Barcelona. Frenkie de Jong heeft een contract en wij zullen zijn beslissing respecteren. We rekenen verder op hem en van enige dwang richting hem of anderen is totaal geen sprake. Ik heb hem ook niet aangeboden bij Chelsea. Ik sprak wel met Todd Boehly (eigenaar van the Blues, red.), maar dat ging gewoon over voetbal."