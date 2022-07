Ajax oefent daags na verloren strijd met PSV en speelt in sterke formatie

Zondag, 31 juli 2022 om 13:02 • Guy Habets

Ajax speelt daags na de verloren strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (3-5) een oefenwedstrijd tegen Almere City en treedt daarin met de nodige bekende namen aan. Zo hebben Remko Pasveer, Calvin Bassey, Francisco Conceição en Brian Brobbey een basisplaats gekregen van trainer Alfred Schreuder. Het duel begint om 14.00 uur en wordt uitgezonden op ESPN.

Na de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal ging het vooral om de keuze van Schreuder om Jay Gorter op doel te zetten bij Ajax. De talentvolle keeper ging twee keer de fout in en leidde daarmee meteen twee tegengoals van PSV in, waarna bij de fans van Ajax de roep om Pasveer meteen weer luider werd. Diezelfde Pasveer mag het zondagmiddag tegen Almere laten zien. Als hij indruk maakt, is de kans aanwezig dat hij volgend weekend onder de Amsterdamse lat zal staan wanneer Ajax het seizoen opent op bezoek bij Fortuna Sittard.

Centraal achterin staat, naast de aan een transfer gelinkte Perr Schuurs, aanwinst Calvin Bassey. Hij kreeg in de slotfase van het treffen met PSV een rode kaart en kon zich dus amper laten zien. De van Rangers overgekomen stopper heeft in Almere ook wat recht te zetten. De defensie wordt gecompleteerd door Sean Klaiber, die als rechtsback speelt, en Youri Baas. Laatstgenoemde bestrijkt de linkerkang. Op het middenveld zien we Youri Regeer, Kristian Hlynsson en Naçi Ünüvar.

In de voorhoede zijn ook drie spelers geposteerd die zich met het oog op de competitiestart van volgende week zullen willen laten zien. Francisco Conceição mocht afgelopen dinsdag tegen Shakhtar Donetsk al invallen en meldt zich nu aan de aftrap, terwijl Brian Brobbey in de punt van de aanval staat. De van Leipzig overgenomen spits lijkt vooralsnog geen aanspraak te mogen maken op een basisplaats als de competitie begint, omdat Dusan Tadic de laatste tijd de aanvalsleider is geweest. Mohamed Daramy start als linksbuiten.