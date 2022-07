Slim of laf? Dani Olmo legt Bayern in de luren met revolutionair trucje

Zondag, 31 juli 2022 om 13:03 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:13

Dani Olmo heeft met een handigheidje in de Duitse Super Cup de tongen losgemaakt in Duitsland. De middenvelder moest zaterdagavond buigen voor Bayern München (3-5), maar haalde alles uit de kast om er in de slotfase een verlenging uit te slepen. Ondertussen rijst de vraag of het een bewuste actie was. Lucas Hernández kon het 'trucje' in ieder geval niet waarderen.

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Bayern, dat tegen bekerwinnaar Leipzig bij rust al op een 0-3 voorsprong stond. Marcel Halstenberg, Christopher Nkunku en Olmo maakten het echter weer spannend, waardoor de thuisploeg in de slotfase alles uit de kast haalde om de 4-4 te forceren. Na een blessurebehandeling van Alphonso Davies was Olmo zo sportief om de bal buiten het veld te spelen, alleen passeerde deze de lijn niet volledig.

I’ve just seen one of the smartest (and unsportsmanlike) plays I’ve ever seen. Davies goes down so Leipzig gives it back... only Olmo leaves it on the line. When it’s picked up a handball is called and Leipzig get a dangerous FK while down 1 ?? pic.twitter.com/UrbujHxf4P — It's Called Soccer (@itscalldsoccer) July 30, 2022

Lucas Hernández ontfermde zich vervolgens over de bal, maar werd teruggefloten door de scheidsrechter vanwege een handsbal. Leipzig kreeg daardoor een unieke gelegenheid om in de blessuretijd de 4-4 te maken. De vrije trap leverde echter niks op, waarna Leroy Sané het duel niet veel later in het slot gooide. In Duitsland rijst de vraag of de actie van Olmo een bewuste was, daar de middenvelder nietsvermoedend wegloopt van de situatie in de veronderstelling dat Bayern een ingooi mag nemen.