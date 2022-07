Tarik Tissoudali moet vrezen voor deelname aan WK en zijn lucratieve transfer

Zondag, 31 juli 2022 om 12:36 • Guy Habets • Laatste update: 12:41

Tarik Tissoudali moet het WK wellicht aan zich voorbij laten gaan. De aanvaller van AA Gent, die in Amsterdam werd geboren maar international is voor Marokko, liep zaterdagavond een ogenschijnlijk zware knieblessure op. Belgische media zagen Tissoudali op krukken het stadion verlaten en melden dat deelname aan het WK op de tocht staat.

Het competitieduel tussen Gent en Sint-Truiden (1-1) was nog maar een half uur onderweg toen Tissoudali naar de kant moest. Even daarvoor voelde hij al met een pijnlijk gezicht aan zijn rechterknie. Na de wedstrijd verliet de 29-jarige aanvaller het stadion op krukken en zou hij al tegen Marokkaanse media hebben gezegd dat hij bang is voor letsel aan zijn kruisband. Dat zou betekenen dat hij een aantal maanden aan de kant staat en dat deelname aan het WK in gevaar komt.

Dat zou een enorme dreun zijn voor Tissoudali, die dit jaar vaste waarde in de Marokkaanse selectie was. Dat plekje verdiende hij door via Telstar, Le Havre, Cambuur, VVV-Venlo, De Graafschap en KFC Beerschot bij Gent terecht te komen en daar wekelijks uit te blinken. Deelname aan het WK zou een kroon op het werk zijn voor de in Amsterdam geboren aanvaller, die door zijn goede prestaties ook al in de picture stond bij clubs in het Midden-Oosten. Een lucratieve transfer zou spoedig afgerond moeten worden, maar ook dat lijkt nu onzeker.

Na afloop van de met 1-1 gelijkgespeelde wedstrijd tegen Sint-Truiden gaf Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck aan dat het gemis van Tissoudali ook voor zijn ploeg een tegenvaller was. "Een verklaring voor onze matige tweede helft is het uitvallen van Tissoudali", zo liet hij optekenen in Belgische media. "Daar kun je niet omheen. We hebben spelers van het niveau van Tissoudali gemist. Sven Kums stapte ook met pijn van het veld, maar Tarik lijkt een ernstiger geval te zijn."