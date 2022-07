Wijnaldum is verlost van PSG en gaat voor eerherstel bij AS Roma

Zondag, 31 juli 2022 om 10:19 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:27

Paris Saint-Germain en AS Roma zijn tot een akkoord gekomen over de transfer van Georginio Wijnaldum, meldt het Algemeen Dagblad. De middenvelder moet nog wel de medische keuring doorstaan. Wijnaldum wordt op huurbasis overgenomen en kan daarna definitief de stap naar Rome maken. Het bestuur van Roma heeft de mogelijkheid om Wijnaldum volgend jaar voor tussen de tien en vijftien miljoen euro definitief over te nemen van PSG, waar zijn contract nog twee seizoenen doorloopt.

Roma kan overigens het jaarsalaris van Wijnaldum van negen miljoen euro niet ophoesten, waardoor PSG komend seizoen de helft daarvan voor zijn rekening neemt. Wijnaldum kan op 14 augustus zijn officiële debuut maken voor zijn nieuwe club. Roma begint die dag op bezoek bij Salernitana aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De international van het Nederlands elftal is na Paulo Dybala, Nemanja Matic, Zeki Celik en Mile Svilar de vijfde aanwinst van trainer José Mourinho voor het seizoen 2022/23.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het eerste seizoen van Wijnaldum bij PSG verliep vrij moeizaam, daar de inmiddels vertrokken Mauricio Pochettino geen vaste plaats voor hem had op het middenveld van de grootmacht uit Parijs. De situatie werd er niet beter op met de komst van Christophe Galtier als nieuwe oefenmeester in het Parc des Princes. Wijnaldum werd namelijk niet opgenomen in de selectie van PSG voor het trainingskamp in Japan en werkte ondertussen aan een vertrek uit de Franse hoofdstad. Het Algemeen Dagblad meldt nu dat de clubs akkoord zijn.

Wijnaldum werd recentelijk ook in verband gebracht met een terugkeer bij PSV, maar enkele maanden voor het WK in Qatar begint de middenvelder dus in Rome aan een nieuw avontuur. De routinier kwam eerder in zijn loopbaan uit voor Feyenoord, Newcastle United en Liverpool. Bij Roma, afgelopen seizoen te sterk voor Feyenoord in de finale van de Conference League, krijgt Wijnaldum te maken met landgenoten Rick Karsdorp en Justin Kluivert, al staat laatstgenoemde op de nominatie om deze zomer verkocht te worden.