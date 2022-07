Barcelona ruimt verder op en meldt transfer Óscar Mingueza

Zondag, 31 juli 2022 om 08:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:05

Barcelona heeft een principeakkoord bereikt met Celta de Vigo over de transfer van Óscar Mingueza. De verdediger gaat, mits hij de medische keuring doorstaat, een meerjarig contract tekenen bij de nummer elf van het afgelopen LaLiga-seizoen. Mingueza was al niet opgenomen in de selectie voor de trip naar de Verenigde Staten. Barça gaf daarmee een duidelijk signaal dat het zo snel mogelijk van de verdediger af wilde.

Xavi liet met het thuisblijven van Mingueza al blijken geen plek te hebben voor de Spanjaard in de selectie komend seizoen. Verschillende clubs meldden zich de afgelopen weken bij het management van de verdediger, maar Celta bleek het meest doortastend. De competitiegenoot heeft een contract tot medio 2026 klaarliggen en betaalt naar verluidt zo'n drie miljoen euro, weet Marca. Mingueza dient nog wel zonder problemen door de medische keuring te komen.

Naast de bescheiden transfersom heeft Barcelona tevens een doorverkooppercentage weten te bedingen. Hoe hoog dit is wordt niet bekend gemaakt. Celta heeft met het aantrekken van Mingueza het gewenste aantal central verdedigers binnen. Samen met Aidoo, Unai Núñez en Carlos Domínguez mag de van Barça overgekomen verdediger uitvechten wie het vertrouwen krijgt. Verwacht wordt dat de club zondag eerst Agustín Marchesín presenteert. De Argentijnse doelman komt over van FC Porto.

Mingueza doorliep de complete jeugdopleiding van Barcelona en kwam er als rechtsback en centrale verdediger tot 66 officiële wedstrijden in alle competities. In LaLiga wist hij twee keer het net te vinden, waaronder tegen Real Madrid, en gaf hij vijf assists. In november 2020 maakte Mingueza onder Ronald Koeman zijn debuut in de hoofdmacht. Zijn grootste succes was de winst van de Copa del Rey in het seizoen 2020/21. De rechtspoot kwam tot dusver één keer uit voor de nationale ploeg.