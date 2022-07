Memphis Depay geeft visitekaartje af bij laatste test in Verenigde Staten

Zondag, 31 juli 2022 om 08:13 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:19

Memphis Depay heeft zijn visitekaartje afgegeven bij het laatste oefenduel van Barcelona in de Verenigde Staten. De Catalaanse grootmacht trad in de nacht van zaterdag op zondag aan tegen New York Red Bulls en sloot de trip zonder kleerscheuren af: 0-2. Ousmane Dembélé brak op slag van rust de ban, waarna de ingevallen Depay het duel vijf minuten voor tijd in het slot gooide. Frenkie de Jong begon wel in de basis en mocht zich weer eens laten zien vanaf het middenveld.

De Jong vormde een middenveld met Sergio Busquets en Gavi, terwijl de achterhoede werd gevormd door Jordi Alba, Andreas Christensen, Eric García en Ronald Araújo. In de voorhoede werd Robert Lewandowski geflankeerd door Raphinha en Dembélé. Laatstgenoemde nam na een kwartier spelen het eerste gevaar van de wedstrijd voor zijn rekening. De buitenspeler werd toevallig bediend door Raphinha, maar schoot wild over. Ook Lewandowski was ongelukkig in de afronding. De Poolse spits kopte rakelings over op aangeven van García.

Ook een tweede serieuze poging van de aanvalsleider trof geen doel. Barça had in de eerste helft niks te duchten van de nummer vier uit de Eastern Conference. Op slag van rust werd de stand opengebroken door Dembélé. De buitenspeler kruiste achter Raphinha langs, kreeg de bal in de loop mee en schoot diagonaal raak: 0-1. In de tweede helft veranderde aan het spelbeeld niets. Barcelona domineerde en raakte via García (kopbal) de bovenkant van de lat. Lewandowski zag zijn zoveelste poging op het dak van het doel belanden.

?? HIGHLIGHTS | Dembélé and Memphis provide the fireworks in New York! ???? pic.twitter.com/3Nd3Y9Nxjy — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 31, 2022

Xavi bracht halverwege het duel onder meer Gerard Piqué, Pedri en Ansu Fati binnen de lijnen en bleef in de tweede helft rouleren. De Jong moest plaatsmaken voor Franck Kessié. De ongelukkige Lewandowski werd een kwartier voor tijd uit zijn lijden verlost door Depay. De Nederlander toonde zich meteen gretig en was in de slotfase verantwoordelijk voor de verdubbeling van de score. Na geklungel in de verdediging van New York Red Bulls snoepte Depay de bal af om simpel af te ronden: 0-2.