Til krijgt complimenten voor antwoord: ‘Dit stukje moeten jonge spelers zien’

Zondag, 31 juli 2022 om 00:08 • Jeroen van Poppel

Guus Til had zich geen betere start bij PSV kunnen wensen. De aanvallende middenvelder pakte een absolute glansrol in de Johan Cruijff Schaal (3-5 winst) tegen Ajax door liefst drie keer te scoren. Til legt na afloop uit dat PSV hem volledig benut op zijn kwaliteiten. "Ik kan de bal wel gaan halen, maar dat is niet mijn kracht", aldus de nummer 10 na afloop tegenover ESPN.

Til was in de openingsfase van de wedstrijd, waarin Ajax via Steven Bergwijn op 1-0 kwam, vrijwel onzichtbaar. Hans Kraay junior, verslaggever van dienst, kreeg daarbij soms de gedachte: waar is Til? De middenvelder in kwestie schiet daarvan in de lach. "Ik moet zeggen dat we ook niet veel de bal hadden in het begin", reageert hij. "Maar ik weet gewoon dat op momenten dat Luuk (de Jong, red.) naar de eerste paal kan gaan, dat hij twee verdedigers met zich meeneemt. Dan valt daarachter de hele tijd ruimte voor mij. Daar was ik", grinnikt Til.

Op die manier rendeert Til naar eigen zeggen het best. "Ik ben natuurlijk de diepste middenvelder. Dan kan ik de bal wel gaan ophalen, maar ik ben niet de speler die de bal even gaat wegleggen. Dan vraag ik mezelf af: heeft dat heel veel zin? Is het dan puur voor mezelf, of help ik het team ermee? Ik denk vaak: als ik iets dieper sta, hoef ik ook iets minder ver te lopen als de bal dan daadwerkelijk doorkomt. Ik vind dat ik in mijn kracht moet spelen, en dat is dit."

Til maakte in de Johan Cruijff ArenA twee kopdoelpunten. Bij de laatste daarvan zag de voormalig Feyenoorder doelman Jay Gorter op zich afstormen. "Ik weet niet of dit een typische Til-kopbal is", reageert hij op een vraag van Kraay junior. "Ik was vooral bang voor de handschoenen van de doelman van Ajax, maar volgens mij raakte hij Daley Blind. Ik was net op tijd weg." Gorter tastte mis op de voorzet van Cody Gakpo en raakte inderdaad het gezicht van Blind, die wel verder kon.

Kenneth Perez reageert enthousiast op het gesprek tussen Kraay junior en Til. "Het eerste stukje van het interview zouden heel veel jonge spelers moeten horen", aldus de analist. "Als je op nummer 10 weinig de bal raakt, kun je je ook laten zakken om in het spel betrokken te worden. Of juist niet: Til weet wat zijn kwaliteit is, en dat is niet dat. Ik vind dat echt een goed voorbeeld. Hij heeft een paar kwaliteiten, daarvan probeert hij te profiteren. Als dat niet lukt, dan hoor je vaak: 'Waar is Guus Til?' Bij Feyenoord hadden we dat soms, maar zoals vandaag: hij maakt drie goals!"