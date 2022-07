Alfred Schreuder reageert op onvermijdelijke vraag over doelman Jay Gorter

Zaterdag, 30 juli 2022 om 23:59 • Mart van Mourik

Alfred Schreuder vindt dat Ajax snel beter moet gaan verdedigen. Op de persconferentie na afloop van het verloren duel met PSV (3-5) om de Johan Cruijff Schaal spreekt de trainer zijn onvrede uit over het defensieve optreden van de Amsterdammers, al wil hij de onfortuinlijke Jay Gorter niet als hoofdverantwoordelijke aanwijzen. Tegelijkertijd kijkt Ruud van Nistelrooij vol genot terug op zijn officiële debuut als hoofdcoach van PSV.

“Vijf tegentreffers kan natuurlijk niet. Dat is zorgwekkend”, zo tekent het Algemeen Dagblad tijdens de persconferentie op uit de mond van Schreuder. De trainer wordt gevraagd naar de eventuele link tussen het opstellen van doelman Jay Gorter en het hoge aantal tegentreffers. De sluitpost ging bij een 2-2 tussenstand op ongelukkige wijze de fout in, waardoor Cody Gakpo PSV aan een voorsprong kon helpen. “Ik heb er geen spijt van dat ik hem heb laten keepen. Het is ook te kort door de bocht om nu al te zeggen dat Remko Pasveer volgende week onze eerste competitiewedstrijd keept. Het lag niet alleen aan Jay dat we hebben verloren”, aldus Schreuder.

Gakpo tikt binnen na een fout van Jay Gorter ??#JCS2022 #AJAPSV pic.twitter.com/LyFOnWYw9x — ESPN NL (@ESPNnl) July 30, 2022

De oefenmeester van Ajax benadrukt dat er in de verloren wedstrijd door de achterste linie in het algemeen onzorgvuldig gespeeld werd. “We begonnen heel goed en kwamen snel op 1-0. Daarna verzuimden we een tweede doelpunt te maken. Vervolgens gaven we drie doelpunten zomaar weg. Maar we deden aanvallend ook heel veel dingen goed. Pas na de rode kaart van Calvin Bassey kreeg ik het idee dat het lastig ging worden. Hij wilde te graag, denk ik. Het was een rode kaart waar je een rode kaart voor kan geven.”

De stemming bij de Eindhovenaren is na afloop logischerwijs euforischer. "Iedereen is heel uit de wedstrijd gekomen, een aantal jongens heeft gedebuteerd, we hebben vijf geweldige doelpunten gemaakt en een prijs gewonnen. Dit was genieten, een droomstart.", zo vertelt Van Nistelrooij voor de camera van ESPN. Ook in gesprek met De Telegraaf komt de keuzeheer superlatieven tekort. “Je kunt je voorstellen wat het met een ploeg doet. Zo’n wedstrijd winnen met vijf goals is een fantastische prestatie van dit team. Dat doet goed.”