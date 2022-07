Perez steekt duim op voor verrassende uitblinker in Johan Cruijff Schaal

Zaterdag, 30 juli 2022 om 23:14 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:39

Kenneth Perez licht Ismael Saibari uit als verrassende uitblinker in de Johan Cruijff Schaal. De 21-jarige aanvallende middenvelder van PSV maakte tegen Ajax een half uur voor tijd zijn opwachting op de rechterflank en viel op met enkele geslaagde acties. Perez steekt zelfs zijn duim op voor de Marokkaans-Spaanse middenvelder. "Vanwege zijn gedrag", zegt de analist bij ESPN.

"Zijn gedrag: hij werd geraakt, hup, stond meteen weer op", vervolgt Perez. "Een kerel zijn, niet al dat overdreven gedoe." Ook aan de bal liet Saibari zich in positieve zin zien. "Vanaf rechts vind ik het altijd veel moeilijker spelen als rechtsbenige, dat deed hij hartstikke goed. Hij had een paar goede acties, zoals bij de 2-4." Daarbij lanceerde Saibari zichzelf op de rechterflank door de tackle van Daley Blind met een handig wippertje te ontwijken. De aanvaller van PSV speelde de bal in de voeten bij centrumspits Luuk de Jong, die de uiteindelijke doelpuntenmaker Guus Til aan het werk zette. De treffer kwam niet zonder enig fortuin tot stand, want het schot van Til werd van richting veranderd door Edson Álvarez.

Perez ziet meer sterke kanten aan Saibari: "Fysiek is hij zeer goed, dat is gewoon goud waard", aldus de Deen, die denkt dat de jongeling daarmee weleens de concurrentieslag bij PSV zou kunnen winnen. "Xavi Simons is waarschijnlijk een leukere speler om naar te kijken, maar fysiek is dat wel anders. Simons maakte wel een mooie goal, maar deze jongen met zo'n fysiek, dat kun je niet zomaar kopen." Simons viel overigens ruim een kwartier voor het einde in voor Cody Gakpo en speelde dan ook vanaf links. De van Paris Saint-Germain overgekomen middenvelder tekende na een combinatie met Joey Veerman voor de late en beslissende 3-5.

Ook Kees Kwakman is enthousiast over Saibari. "Ik had hem op rechts nog niet gezien. In de oefenwedstrijd tegen FC Eindhoven (5-0 winst) speelde hij op links en maakte hij die twee goals", memoreert Kwakman onder meer de wonderschone solo van Saibari in het oefenduel eerder deze maand. "Toen heb ik gezegd: misschien moeten ze hem verhuren, want het is een jongen die nu al twee jaar in de Keuken Kampioen Divisie heeft gespeeld. Hij moet nu op het hoogste niveau gaan spelen, maar ja, als hij zo invalt op rechts... En Noni Madueke is er niet, tja." PSV verwacht laatstgenoemde vanwege een zware enkelblessure pas in 2023 terug.