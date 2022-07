Bergwijn luistert op twee meter afstand mee naar boodschap Ronald Koeman

Zaterdag, 30 juli 2022 om 23:12 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:25

Ronald Koeman heeft zaterdagavond fraaie woorden over voor Steven Bergwijn. De aanstaande bondscoach van het Nederlands elftal was aanwezig bij het duel tussen Ajax en PSV (3-5) om de Johan Cruijff Schaal en vertelt na afloop voor de camera van ESPN dat hij onder de indruk is van de Ajacied. Bergwijn luisterde mee met het interview en is blij met de woorden van Koeman, maar de teleurstelling overheerst bij de maker van de 1-0.

“Ik ken Steven heel goed en hij heeft in de laatste periode bij het Nederlands elftal ook bewezen dat hij een geweldige speler is. Dat liet hij vandaag bij vlagen zeker zien”, vertelt Koeman, die zich niet verbaasde over het succesvolle functioneren van Bergwijn in het tweespitsensysteem van trainer Alfred Schreuder. “Hem kennende is het geen speler die alleen maar aan de lijn speelt. Hij heeft vrijheid nodig. Dan is hij nog veel gevaarlijker. Hij laat zien dat je tevreden moet zijn over zijn prestaties.”

Na afloop van het interview van Koeman verschijnt ook Bergwijn voor de camera van ESPN. Terwijl verslaggever Hans Kraay jr. het gesprek met Koeman afrondt, staat Bergwijn twee meter afstand mee te luisteren. Koeman richt zich ter afsluiting van het gesprek nog met fraaie woorden tot de aanvaller van Ajax. “Hij staat er goed op. Hij kan tevreden zijn en ik zou zeggen: ga zo door, Steven!”

Hoewel Bergwijn, die de openingstreffer verzorgde, gevleid is door de uitspraken van de aanstaande bondscoach van Oranje, kijkt hij logischerwijs met gemengde gevoelens terug op het duel met PSV. “Ik ben natuurlijk blij dat ik weer negentig minuten heb kunnen spelen, maar dit is gewoon een kutresultaat. Ik voelde geen extra spanning voor deze wedstrijd. Ik had vooral zin om deze wedstrijd te spelen en om überhaupt weer te spelen.”