Blind vindt verlies onterecht: ‘Ik denk niet dat zij de betere ploeg waren’

Zaterdag, 30 juli 2022 om 23:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:11

Daley Blind is van mening dat Ajax zaterdagavond onterecht heeft verloren van PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. De Eindhovenaren gingen er na een waar spektakelstuk met een 3-5 overwinning vandoor. Guus Til was de grote man met een hattrick, terwijl bij Ajax meteen een aantal pijnpunten werden blootgelegd. Zo ging doelman Jay Gorter meermaals in de fout en kreeg aanwinst Calvin Bassey een kwartier na zijn invalbeurt een rode kaart van scheidsrechter Dennis Higler.

Ajax kwam op voorsprong via Steven Bergwijn, maar moest toezien hoe Til het duel nog voor rust omboog. In de tweede helft voltrok zich een prachtig voetbalgevecht. "Voor de neutrale kijker was het een leuke wedstrijd", steekt Blind van wal voor de camera's van ESPN. "Ik denk dat wij de wedstrijd onder controle hadden. We kwamen op voorsprong via een fantastische goal. Uit het niets valt dan de 1-1. Ik weet niet goed wat daar gebeurde.. Je moet die voorzet eruit halen, denk ik. Ik denk dat wij goede goals hebben gemaakt, zij hebben geprofiteerd van onze individuele fouten."

Blind doelt daarmee onder meer op twee slechte momenten van Gorter. De doelman, die de voorkeur kreeg boven Remko Pasveer en Maarten Stekelenburg, zat er bij de 1-2 van Guus Til (kopbal) volledig naast en moest in de tweede helft een schot van Armando Obispo lossen. Cody Gakpo was er vervolgens als de kippen bij om van dichtbij af te ronden. Blind vindt niet dat Ajax terecht verloren heeft. "Ik denk niet per se dat zij de betere ploeg waren", gaat de verdediger verder. "Wij begonnen sterk aan de tweede helft. Maar dan valt die rode kaart en dan weet je dat het heel lastig wordt."

Volgens Blind zijn er duidelijke afspraken over het verdedigen bij voorzetten. En toch zagen de Amsterdammers er verschillende keren niet goed uit. "Beide kopgoals zijn anders. Maar het is de bedoeling dat voorzetten er zoveel mogelijk worden uitgehaald met koppers als Luuk de Jong en Guus Til", aldus Blind. "Uiteraard moet je daarna gewoon je man volgen in de zestien. Je moet contact maken met de man die in jouw zone is. Als er een middenvelder weg loopt moet je meelopen, als een spits bij mij weg loopt ben ik verantwoordelijk voor de spits."