Bayern München pakt Super Cup na absoluut spektakelstuk met acht goals

Zaterdag, 30 juli 2022 om 22:33 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:39

Bayern München heeft zaterdagavond beslag gelegd op de Duitse Super Cup. In de Red Bull Arena was het team van trainer Julian Nagelsmann met 3-5 te sterk voor RB Leipzig. De spanning nam in het tweede bedrijf toe, want de ploeg van trainer Domenico Tedesco kwam nog van een 0-3 ruststand terug tot een 3-4 achterstand, maar uiteindelijk trok Bayern de zege over de streep. Sadio Mané luisterde zijn debuut op met een treffer.

Nagelsmann kon beschikken over aanwinsten Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch, maar de oefenmeester liet het trio buiten de basiself. Ook Joshua Zirkzee moest genoegen nemen met een reserverol. Het centrale duo werd gevormd door Dayot Upamecano en Lucas Hernández, terwijl Benjamin Pavard rechtsachterin de voorkeur kreeg boven Mazraoui. De van Liverpool overgekomen Mané maakte zijn officiële debuut bij Bayern München en werd in de voorhoede vergezeld door Serge Gnabry. In het laatste kwart van de wedstrijd kwamen De Ligt, Gravenberch en Mazraoui overigens nog wel binnen de lijnen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Der Rekordmeister begon met veel aanvalslust aan de wedstrijd en kwam in het eerste kwartier meermaals in het vijandige zestienmetergebied. Bayern was voor het eerst trefzeker in de veertiende speelminuut. Na een hoekschop belandde de afvallende bal voor de voeten van Hernández, die Musiala in stelling bracht. Laatstgenoemde verschalkte doelman Péter Gulácsi met een succesvolle schuiver: 0-1. RB Leipzig dacht binnen zestig seconden de gelijkmaker aan te tekenen. Christopher Nkunku scoorde na een steekpass van Mohamed Simakan, maar hij deed dat vanuit buitenspelpositie: doelpunt afgekeurd.

Bayern bleef na de openingstreffer nadrukkelijk op zoek gaan naar de 0-2, en vond die na ruim een half uur spelen. Na fraai combinatievoetbal kwam Gnabry in de gelegenheid om Mané oog in oog met Gulácsi te zetten. De debutant maakte geen fout en tikte van dichtbij binnen. Nog vóór het rustsignaal gaf het scorebord een 0-3 tussenstand aan. Vanaf de achterlijn legde Musiala de bal terug op Pavard, die het leer ter hoogte van de vijfmeterlijn binnengleed.

In het tweede bedrijf nam Bayern de voet van het gaspedaal en was het RB Leipzig dat voor het meeste gevaar zorgde. De eretreffer kwam na een uur spelen op naam van Marcel Halstenberg, die met een kopbal op aangeven van Nkunku de 1-3 aantekende. De ploeg van Nagelsmann riep de opleving van die Roten Bullen snel halt toe, want binnen zeven speelminuten herstelde Bayern de voordelige marge van drie doelpunten. Gnabry profiteerde maximaal van een slippertje van Gulácsi en zorgde met links voor de 1-4.

Hoewel de situatie met nog een kwartier spelen vrij uitzichtloos was, gooide RB Leipzig de handdoek niet in de ring. In de 77ste speelminuut maakte Pavard een overtreding binnen het eigen zestienmetergebied, waarna arbiter Robert Schröder de bal op de stip legde. Nkunku schoot op overtuigende wijze de 2-4 binnen. Op slag van het eindsignaal bracht de ploeg van Tedesco de spanning weer volledig terug in de wedstrijd, daar Dani Olmo na een breedtepass van Dominik Szoboszlai de 3-4 aantekende. Bayern bleef kalm en speelde uiteindelijk het slotakkoord in de 98ste speelminuut. De laatste treffer kwam op naam van Leroy Sané.