Perez voorspelt wat de fans van Ajax zullen zeggen na het verlies tegen PSV

Zaterdag, 30 juli 2022 om 22:24 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:27

Kenneth Perez vermoedt dat na de Johan Cruijff Schaal de schreeuw om een nieuwe doelman behoorlijk wat luider zal klinken onder de supporters van Ajax. Jay Gorter kreeg in duel met PSV (3-5 verlies) de kans onder de lat, maar wist die geenszins te pakken. De 22-jarige goalie tastte mis bij de 1-2 van Guus Til en maakte een veel grotere fout bij de 2-3 van Cody Gakpo. "Ik denk dat heel veel Ajax-supporters nu zullen zeggen: 'Misschien iets meer uitgeven aan een goede keeper dan aan al die aanvallers'", zegt Perez bij ESPN.

Gorter zat dus al in de eerste helft mis bij een voorzet van Cody Gakpo op Til, die daardoor in een leeg doel kon koppen. Het werd nog erger voor de keeper van Ajax, die de voorkeur kreeg boven Remko Pasveer, toen hij in de tweede helft grabbelde op een zwabberbal van Armando Obispo. Gakpo tikte de rebound in. "Ik vind het toch wel sneu", reageert Marciano Vink na afloop.

Gakpo tikt binnen na een fout van Jay Gorter ??#JCS2022 #AJAPSV pic.twitter.com/LyFOnWYw9x — ESPN NL (@ESPNnl) July 30, 2022

"Waarom is het sneu?", vraagt Perez zich af. "Bij de 1-2 komt hij ook te laat... Je doet mee bij de grote jongens... Dat is wel zoals het is. Zo gaat dat in het voetbal." Vink toont desalniettemin medelijden. "Vorig jaar zat hij natuurlijk achter twee oudere keepers bij Ajax 1 (Pasveer en Maarten Stekelenburg, red.)", aldus Vink. "Hij heeft in Jong Ajax gespeeld en moest daar ook nog rouleren met andere keepers. Dan krijg je de kans, en in principe was er in de eerste helft niks aan de hand. Als je een wedstrijd verliest doordat jij zo'n blunder maakt, dan is dat natuurlijk pijnlijk."

Kees Kwakman zag dat het afstandsschot van Obispo verradelijk hard op Gorter afkwam. "Maar dan moet je hem gewoon wegstompen met de vuisten", aldus de oud-middenvelder. "Ja, dat probeerde hij ook, maar met de vlakke hand", reageert Perez. "Dit is niet sneu, want het is onderdeel van het voetbal. Maar het zijn wel moeilijke ballen en dan gaat het erom of je net wel of net niet de goede beslissing neemt."

Vink herhaalt over de defensie van Ajax wat hij ook al in de rust zei: er ontbreekt lengte. "Het eerste half uur had PSV het heel zwaar en speelde Ajax toch wel heel goed. Vanaf de 1-1 kwam PSV beter in de wedstrijd en had Ajax toch wel veel moeite met het koppel Luuk de Jong-Guus Til. Dat is toch iets waar Ajax over na moet denken, want tegenstanders hebben weleens lange spitsen."