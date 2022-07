Trabzonspor laat niks heel van Sivasspor en heeft volgende prijs binnen

Zaterdag, 30 juli 2022 om 21:59 • Mart Oude Nijeweeme

Trabzonspor heeft zaterdagavond beslag gelegd op de Turkse Supercup. De landskampioen liet in het Atatürk Olympisch Stadion in Istanboel geen spaan heel van bekerwinnaar Sivasspor: 4-0. Stefano Denswil bleef bij Trabzonspor negentig minuten op de bank. Het is de tiende keer in de clubgeschiedenis dat de regerend landskampioen met de Supercup aan de haal gaat. Vorig jaar was de ploeg van trainer Abdullah Avci eveneens de sterkste.

Na een afwachtend begin werd de score op slag van rust geopend door Andreas Cornelius. De aanvaller ontsnapte bij een corner van Edin Visca aan de aandacht van zijn directe bewaker en schoot ineens raak met links. Halverwege de eerste helft werd een treffer van Trabzonspor al geannuleerd wegens buitenspel. Diezelfde Cornelius sloeg vijf minuten na rust opnieuw toe, toen hij dankbaar profiteerde van geschutter bij Ali Vural: 2-0. De doelman liet een ogenschijnlijk simpele voorzet door zijn benen rollen.

Trabzonspor had in het tweede bedrijf weinig te duchten van Sivasspor en breidde de marge na ruim een uur spelen verder uit. Een schot van Trezeguet kon nog worden gekeerd, maar op de rebound van Jens Stryger Larsen was Vural kansloos. Alsof dat nog niet pijnlijk genoeg was deed ook Anastasios Bakasetas in de slotfase nog een duit in het zakje. De Griek mocht aanleggen vanaf elf meter na een overtreding op Djaniny. Een tweede strafschop in de blessuretijd werd gemist door Emrehan Gedikli.