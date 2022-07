Vink trekt harde conclusie: ‘Meteen grootste probleem van Ajax gezien’

Zaterdag, 30 juli 2022 om 21:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:17

Ajax en PSV hebben er een vermakelijke eerste helft van gemaakt in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. De ploeg van Alfred Schreuder kwam na een schitterende goal van Steven Bergwijn op voorsprong, maar moest vervolgens twee treffers incasseren van Guus Til. De middenvelder van PSV was beide keren trefzeker met het hoofd op aangeven van Cody Gakpo: 1-2. Met name bij de tweede Eindhovense treffer zag Jay Gorter er niet goed uit.

Gorter kreeg de voorkeur van Schreuder en hield daarmee Remko Pasveer en Maarten Stekelenburg op de bank, maar wist niet te overtuigen in de eerste helft van de Johan Cruijff Schaal. Bij de gelijkmaker van Til - die raak kopte in de linkerhoek - was hij kansloos. Bij de 1-2 zag Gorter er beduidend slechter uit. De doelman raakte met een wilde vuistslag enkel het hoofd van Daley Blind en zag Til zijn tweede maken. Volgens Marciano Vink ontbreekt het aan lengte in de achterhoede bij Ajax.

"Ze begonnen goed, Bergwijn liet meteen zien waarom hij hier wilde voetballen", steekt Vink van wal bij ESPN. "Die goal was fantastisch. Wijndal was ook goed in de combinatie en kwam er veel overheen. Maar we hebben ook meteen het grootste probleem achterin gezien bij Ajax: lengte. Volgens mij was het de bedoeling dat Edson Álvarez tegenover Til zou komen te staan. Maar ik denk dat op het middenveld ook heel veel duels gewonnen moesten worden."

Volgens Kenneth Perez kwam het goede begin van Ajax doordat de ploeg 'goed in de restverdediging stond'. De Amsterdammers domineerden in de beginfase en kwamen via Bergwijn terecht op voorsprong. "Daardoor kwam PSV er niet uit. Gaandeweg de wedstrijd werd dat minder. Max kwam veel vaker vrij en dan komen er voorzetten op de lange aanvallers van PSV, tegen de kleine verdedigers van Ajax, en dan komt Ajax in de problemen. Gaandeweg de wedstrijd kwam PSV meer in zijn kracht."

Benítez

Waar Gorter een matige indruk maakte, wist Walter Benítez wel te overtuigen. De aanwinst van PSV had onder meer een schitterende reactie in huis op een schot van Kenneth Taylor. "Hij laat een hele goede indruk achter. De rust die hij ook heeft... Hij wordt in het begin opgejaagd, maar dat lost hij rustig op met de voeten. Dat is niet altijd alles, want je wilt ook graag dat een keeper iets met zijn handen kan. Maar hij is heel rustig en niet onder de indruk: echt prima", aldus Perez.