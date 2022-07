Ten Hag benoemt pijnpunt bij Man United én kondigt terugkeer Ronaldo aan

Zaterdag, 30 juli 2022 om 19:51 • Mart van Mourik

Erik ten Hag is gematigd tevreden over het optreden van Manchester United tegen Atlético Madrid. The Red Devils gingen in de vriendschappelijke wedstrijd met 1-0 onderuit tegen de ploeg van trainer Diego Simeone, maar Ten Hag geeft aan, ondanks het gebrek aan scherpte in de afronding, te kunnen leven met het getoonde veldspel. Verder kondigt de keuzeheer aan dat Cristiano Ronaldo zondag in het oefenduel met Rayo Vallecano voor het eerst deze voorbereiding bij de wedstrijdselectie zit.

“We hebben vandaag een zware work-out gehad, maar we hebben erg goed gespeeld”, vertelt Ten Hag via de officiële kanalen. “We hebben er ook als staf veel van geleerd. Uiteindelijk gaat het toch om de eindstand, en die was niet goed voor ons. We hebben veel kansen gecreëerd, dus dan moet je minimaal één goal produceren. Dat is niet gelukt. Daarover ben ik dan ook niet tevreden, en dat heb ik mijn spelers verteld. We hadden echt scherper moeten zijn in het zestienmetergebied. Het positiespel was daarentegen wel goed en we hebben voor veel gevaar voor het vijandige doel gezorgd.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Zaterdagmiddag wist Atlético Madrid vlak voor tijd een 1-0 zege te boeken op Manchester United. Lang leek het erop dat de elftallen van Ten Hag en Simeone na negentig minuten met een 0-0 gelijkspel van het veld zouden stappen, maar vijf minuten voor het laatste fluitsignaal besliste João Félix de wedstrijd met een geniale ingeving. Een tegenvaller voor Ten Hag, die Tyrell Malacia de volle negentig minuten liet spelen. Donny van de Beek moest genoegen nemen met een invalbeurt.

Zondag speelt Manchester United zijn laatste oefenduel ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Ten Hag geeft alvast prijs dat de namen die tegen Atlético Madrid in de basis startten niet aan de aftrap verschijnen tegen Rayo Vallecano. Wel laat Ten Hag weten dat invallers van zaterdag, waaronder Van de Beek, een goede kans maken om een dag later wél te starten. Daarnaast onthult de oefenmeester dat Ronaldo voor het eerst in de voorbereiding bij de wedstrijdselectie zit. De Portugees ontbrak tijdens de eerdere oefenduels wegens ‘privéomstandigheden’, zo luidt de officiële verklaring.