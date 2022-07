Bakker en Frimpong gaan compleet af en liggen nu al uit DFB Pokal

Zaterdag, 30 juli 2022 om 18:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:35

Bayer Leverkusen is zaterdagmiddag met een valse start begonnen aan het nieuwe seizoen. De ploeg van trainer Gerardo Seoane was in de eerste ronde van de DFB Pokal niet opgewassen tegen Elversberg, dat uitkomt in de 3. Bundesliga. De thuisploeg kwam drie keer op voorsprong en gooide het duel na rust in het slot: 4-3. Mitchel Bakker en Jeremie Frimpong begonnen aan de aftrap, Timothy Fosu-Mensah bleef de volledige wedstrijd op de bank. Daley Sinkgraven zat niet bij de wedstrijdselectie.

Leverkusen wist wat het te doen stond, daar Elversberg na één speelronde aan kop gaat op het derde niveau. De promovendus wist vorige week verrassend met 5-1 af te rekenen met RW Essen en leed dit kalenderjaar nog geen enkele nederlaag. Met uitzondering van Florian Wirtz en Amine Adli, die op het punt staan terug te keren bij de groep, had Seoane alle spelers tot zijn beschikking voor het duel in de eerste ronde van de DFB Pokal. Bakker begon als linksback, Frimpong had als taak om de rechterkant te bestrijken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Nadat het duel na een korte vertraging op gang was gekomen, keek Leverkusen al snel tegen een achterstand aan. Jannik Rochelt kreeg alle tijd en ruimte om vanaf het middenveld in te dribbelen om vervolgens vanaf de rand van de zestien doeltreffend uit te halen: 1-0. Heel lang liet het antwoord van de Bundesliga-club niet op zich wachten. Amper vijf minuten later was ook Adam Hlozek trefzeker. De Tsjech schoot, mede dankzij geschutter bij de doelman van Elversberg, raak van zo'n twintig meter. De thuisploeg kwam na ruim een kwartier echter opnieuw op voorsprong, toen Koffi mocht aanleggen vanaf elf meter.

Leverkusen kwam na een half uur spelen wederom op gelijke hoogte via Charles Aránguiz, maar moest toezien hoe Elversberg voor de derde keer de leiding nam. Na een voorzet van Koffi reageerde Lucas Schnellbacher sneller dan Bakker om er oog in oog met Lukás Hrádecký 3-2 van te maken. Na rust werd de marge uitgebreid via Kevin Conrad (kopbal uit een corner), waarna de eindstand werd bepaald door Patrik Schick. De spits richtte zich in de slotminuut nog één keer op, maar kon daarmee de beschamende uitschakeling niet voorkomen: 4-3.