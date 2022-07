Schreuder verrast op één positie; Ajax maakt foutje in aankondiging opstelling

Zaterdag, 30 juli 2022 om 18:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:17

Alfred Schreuder heeft de opstelling van Ajax bekendgemaakt voor het duel met PSV om de Johan Cruijff Schaal. De oefenmeester kiest voor een voorhoede met Dusan Tadic, Antony en Steven Bergwijn, waardoor aanwinst Brian Brobbey vanaf de bank begint. Owen Wijndal start wel. Hij moet de linkerkant bestrijken. Schreuder heeft een verrassing in petto op het middenveld: Kenneth Taylor krijgt de voorkeur boven Davy Klaassen. Het duel in de Johan Cruijff ArenA vangt om 20.00 uur aan en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler.

Schreuder liet tijdens de persconferentie op vrijdag al weten dat Jay Gorter het doel van de regerend landskampioen zal verdedigen. Dat betekent dat onder meer Remko Pasveer en Maarten Stekelenburg op de bank plaatsnemen. Verder wilde Schreuder weinig kwijt over zijn opstelling, maar in tegenstelling tot het oefenduel met Shakhtar Donetsk is er weinig veranderd. Calvin Bassey, wiens papieren deze week in orde zijn gemaakt, begint op de bank. Ook Brian Brobbey krijgt geen basisplaats.

Gorter ziet voor zich een viermansdefensie met Wijndal en Devyne Rensch op de flanken. Het hart wordt gevormd door Jurriën Timber en Daley Blind. Op het middenveld kiest Schreuder voor Edson Álvarez, Taylor en Steven Berghuis, terwijl Tadic, Bergwijn en Antony dus de voorhoede vormen. Voor Bergwijn en Wijndal is het hun officiële debuut in het shirt van Ajax. Bassey en Francisco Conceição mogen hopen op hun eerste minuten in een officiële wedstrijd.

Verder valt op dat Ajax in de aangekondigde opstelling tweemaal Bergwijn benoemt. Zowel rugnummer 7 als rugnummer 23 wordt toegewezen aan Bergwijn, maar het is Steven Berghuis die met rugnummer 23 speelt. Inmiddels heeft Ajax de originele tweet verwijderd en met een knipoog gereageerd op de vergissing.

Persoonlijk succes

Schreuder kan na Danny Blind, Frank de Boer en Phillip Cocu de vierde persoon worden die als speler én als trainer de Johan Cruijff Schaal wint. In 1991 schreef hij de prijs op zijn naam als speler van Feyenoord. Ajax en PSV treffen elkaar voor de tiende keer in de strijd om de Johan Cruijff Schaal (5 zeges voor Ajax, 4 voor PSV), geen ander affiche werd vaker dan vijf keer afgewerkt voor de Nederlandse Super Cup. Afgelopen seizoen waren de Eindhovenaren met liefst 0-4 te sterk in Amsterdam.

Opstelling Ajax: Gorter; Rensch, Timber, Blind, Wijndal; Álvarez, Taylor, Berghuis; Antony, Tadic, Bergwijn

Opstelling PSV: Benítez; Hoever, Teze, Obispo, Max; Sangaré, Veerman, Til; Bakayoko, De Jong, Gakpo