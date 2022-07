Santiago Giménez ontmoet jeugdidool bij Feyenoord: ‘Heel bijzonder’

Santiago Giménez heeft tijdens zijn eerste bezoek aan Nederland kennis kunnen maken met Robin van Persie, een van zijn jeugdidolen. Dat vertelt de 21-jarige Mexicaan zaterdagmiddag tijdens een persmoment van Feyenoord. De kersverse Feyenoord-spits heeft veel bewondering voor Van Persie en kijkt uit naar zijn samenwerking met de Rotterdamse legende.

Feyenoord gaf Giménez direct de gelegenheid om een van zijn jeugdidolen te ontmoeten. De linksbenige Mexicaan is al geruime tijd groot fan van Robin van Persie, van wie hij bij Feyenoord de kneepjes van het spitsenvak gaat leren. ''Het was een heel bijzonder moment om Van Persie voor het eerst in levenden lijve te zien en als persoon te leren kennen. Voor mij is hij een heel belangrijke referentie. Hij is een clubicoon, een idool. Om zo iemand naast me te hebben, is indrukwekkend en het is ontzettend belangrijk voor mij om met hem te mogen samenwerken.”

Hoewel er in het verleden al veel Mexicaanse spelers in de Eredivisie actief waren, speelde er nog nooit een Mexicaan voor Feyenoord. Daar gaat Giménez verandering in brengen. Een grote eer, zo stelt de spits. ''Het betekent heel veel voor me om de eerste Mexicaanse speler van deze club te zijn. Ik wil de naam van Mexico hoog houden en ik hoop dat er in de toekomst meer spelers hierheen zullen komen."

Giménez maakte zaterdagochtend per abuis de transfer van Jacob Rasmussen naar Feyenoord wereldkundig. Al voordat Rasmussen officieel gepresenteerd werd door de Rotterdamse club plaatste Giménez een foto met de verdediger op zijn social media kanalen. De Mexicaan reageert tijdens het persmoment grappend op zijn vergissing. ''Dit is mijn nieuwe rol bij de club. Daarvoor ben ik hier ook aangesteld. Ik ga mijn best doen om alle nieuwe spelers aan te kondigen'', aldus Giménez.