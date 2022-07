Newcastle United waagt poging met megabod

Kepa Arrizabalaga kan na vier seizoenen vertrekken bij Chelsea. Napoli wil de Spaanse keeper verlossen uit zijn uitzichtloze situatie in Londen. (Gianluca Di Marzio)

Everton probeert Idrissa Gueye terug te halen naar Liverpool. De middenvelder van Paris Saint-Germain speelde tussen 2016 en 2019 al voor the Toffees . (The Times)