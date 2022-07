Gabriel Jesus leidt Arsenal naar krankzinnige overwinning tegen Sevilla

Zaterdag, 30 juli 2022 om 15:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:30

Arsenal heeft zijn voorbereidingscampagne op het nieuwe seizoen zaterdag weergaloos afgesloten. Het elftal van Mikel Arteta was veel te sterk voor Sevilla, dat met 6-0 van het veld werd gespeeld. Gabriel Jesus, deze zomer overgekomen van Manchester City, werd met een hattrick de grote uitblinker aan de zijde van the Gunners. Arsenal gaat komende vrijdag voor zijn eerste duel in de Premier League op bezoek bij Crystal Palace. Sevilla is minder ver in zijn voorbereiding en opent in LaLiga pas op 12 augustus.

Arteta koos voor de (in zijn ogen) sterkst mogelijke opstelling, met daarin twee aanwinsten: Oleksandr Zinchenko en dus Jesus. Ook William Saliba, teruggekeerd van een huurperiode bij Olympique Marseille, stond in de basis. Bij Sevilla was er een basisplaats voor Karim Rekik, die al in de tiende minuut in de fout ging door de diepgaande Bukayo Saka in de rug te duwen. Saka kreeg daarvoor een penalty en schoot die zelf beheerst binnen: 1-0.

Het was het startschot voor de stormachtige openingsfase van Arsenal, dat binnen negentien minuten al op 4-0 (!) stond. Eerst zette Jesus op de linkerflank Granit Xhaka aan het werk. De voorzet van de Zwitser werd door keeper Yassine Bounou tegengehouden, maar onvoldoende om te voorkomen dat de doorgelopen Jesus de rebound kon intikken: 2-0. De steraankoop van Arsenal gleed twee minuten later de 3-0 binnen, nadat zijn loopactie op waarde werd geschat door Gabriel Martinelli.

Gepruts in de opbouw bij Sevilla leverde Arsenal weer drie minuten later de vierde treffer van de middag op. Bounou speelde de bal onder druk van de Londenaren in de voeten bij Saka, die ineens uithaalde: 4-0. Een kwartier voor tijd kon Jesus zijn hattrick completeren met opnieuw een simpele rebound. Ditmaal kwam de bal voor de voeten bij de Braziliaan nadat zijn landgenoot Gabriel een hoekschop van dichtbij net niet in het doel gewerkt kreeg: 5-0. In minuut 88 counterde Arsenal naar 6-0. Martinelli werd één-op-één gestuurd door Xhaka en was zo collegiaal om breed te leggen op Eddie Nketiah, die simpel intikte.