Derksen niet onder de indruk van concurrentie: ‘Geen goede presentator’

Zaterdag, 30 juli 2022 om 14:53 • Wessel Antes • Laatste update: 17:13

Johan Derksen maakt zich niet druk over de lancering van het nieuwe RTL 7-programma VTBL, zo zegt hij in een YouTube-video van Vandaag Inside. Derksen denkt dat VTBL gaat falen vanwege het gebrek aan een goede presentator. Bij VTBL gaan Simon Zijlemans en Frank Evenblij elkaar afwisselen als host. Derksen is niet onder de indruk van het duo en stelt dat Wilfred Genee de beste presentator is voor voetbalprogramma’s.

Derksen heeft zoals altijd een uitgesproken mening paraat over de plannen van RTL. “RTL heeft één nadeel: die hebben geen goede presentator voor voetbalprogramma’s. Dat is allemaal heel formeel, of iemand die een presentator acteert. Dat zal dus nooit wat worden. Dan moet je een heel goede presentator hebben en dan zit je zoals SBS 6 en Veronica met Wilfred goed. Een betere man voor zulke programma’s is er niet”, zegt hij vol lof over Genee.

Verder is Derksen niet bang voor dubbeling tussen Vandaag Inside en het nieuwe programma Veronica Offside, vanwege de grote verschillen qua inhoud. Bij Veronica Offside is gekozen voor Genee als presentator en zullen Andy van der Meijde, Wim Kieft en Wesley Sneijder als analisten aanschuiven. Een goede keuze, zo stelt Derksen. “Het zijn drie jongens met een voetbalverleden en dat vind ik niet onbelangrijk bij een voetbalprogramma. Zij zullen veel actueler over voetbal praten dan wij.”

Vandaag Inside keert op maandag 15 augustus om 21.35 uur dagelijks terug op SBS 6. Veronica start op dezelfde dag om 20.30 uur met het programma Veronica Offside, dat op maandag en vrijdag te zien is. RTL 7 lanceert VTBL een week eerder op 8 augustus en zal eveneens elke maandag en vrijdag om 20.30 uur te zien zijn. RTL heeft voor VTBL een aantal vaste gasten gecontracteerd. Jan Boskamp, Anouk Hoogendijk, Theo Janssen, Hedwiges Maduro, Ron Vlaar en Aad de Mos zullen afwisselend hun opwachting maken.