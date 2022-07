Old Trafford moet worden heringericht na scherpe analyse van Erik ten Hag

Zaterdag, 30 juli 2022 om 13:51 • Guy Habets

Erik ten Hag heeft een opmerkelijke aanpassing gedaan aan Old Trafford. Engelse media schrijven dat de oefenmeester van Manchester United bepaald heeft dat de dug-outs verplaatst moesten worden. Zo heeft de trainer beter zicht op de warming-up van zijn spelers én zitten ze dichter bij de fanatieke aanhang van the Mancunians.

De plaats van de dug-outs op Old Trafford was al dertig jaar hetzelfde: aan de oostzijde van het stadion. Ten Hag toonde zich er echter niet tevreden mee. De van Ajax overgekomen coach zag liever dat de plek voor hemzelf, zijn technische staf en de reserves aan de andere kant van het veld werd gemaakt. Daardoor heeft de Tukker beter zicht op zijn ploeg tijdens de warming-up. Daarnaast zitten Ten Hag en zijn wisselspelers tijdens de wedstrijd dan dichter bij Stretford End, waar de sfeer in het stadion wordt gemaakt.

De dug-outs zitten nu aan de westzijde en die van de uitploeg bevindt zich daardoor ook dichter bij het vak met bezoekende supporters. Het moge duidelijk zijn dat Ten Hag niet bang is om zijn stempel te drukken op Manchester United, aangezien hij eerder ook al een aantal strenge regels invoerde en een vinger in de pap heeft bij het transferbeleid. Op zijn voorspraak kwamen Lisandro Martínez, Tyrell Malacia en Christian Eriksen naar Old Trafford.

Ten Hag maakt tijdens zijn eerste weken als trainer op Old Trafford een gedreven indruk en heeft de harten van de fans van United al gestolen. Zijn duidelijkheid draagt bij aan zijn populariteit, maar ook het spel en de resultaten in de eerste oefenwedstrijden. Manchester United versloeg Liverpool, Melbourne Victory en dus Crystal Palace en speelde gelijk tegen Aston Villa. Derhalve is het nog foutloos onder de Nederlandse trainer. Op 7 augustus begint het Premier League-seizoen voor Manchester United met een thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion en daarvoor wordt er nog geoefend tegen Atlético Madrid en Rayo Vallecano.