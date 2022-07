Robert Lewandowski spreekt zich wederom negatief uit over Bayern-voorman

Zaterdag, 30 juli 2022 om 12:57 • Wessel Antes • Laatste update: 14:40

Robert Lewandowski heeft het wederom niet kunnen laten om te reageren op uitspraken van één van de beleidsbepalers van Bayern. Dit keer lijkt de Poolse spits van Barcelona zijn pijlen te richten op Oliver Kahn, de bestuursvoorzitter van de Beierse club. Voor de camera van ESPN reageert Lewandowski verbitterd. Eerder spraken technisch directeur Hasan Salihamidzic en de spits meermaals over elkaar in de media.

Kahn gaf laatst aan dat hij weinig begrip heeft voor het vertrek van Lewandowski. De bestuursvoorzitter vond de publiekelijke vertrekwens van de spits onbegrijpelijk. “Sommige mensen vertellen de waarheid niet, ze roepen wat anders. Voor mij was het juist belangrijk om duidelijk te zijn. Misschien was dat voor een paar mensen juist het probleem. Ik voelde dat het moment goed was om Bayern te verlaten en naar Barça te gaan.” Lewandowski wil verder afstand nemen van de geruchten dat hij niet lekker in de groep lag in München.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik had een zeer goede relatie met mijn teamgenoten, met de staf en met de coach. Allemaal mensen die ik ga missen. We hebben samen een prachtige tijd gehad. En we waren niet alleen vrienden op het veld, maar ook daarbuiten. Alleen nu is dit hoofdstuk voorbij en is er een nieuw hoofdstuk begonnen”, aldus Lewandowski. Uiteindelijk speelde de spits acht seizoen voor Der Rekordmeister. In 375 officiële wedstrijden was hij 344 keer trefzeker. Met Bayern won Lewandowski in 2020 de Champions League.

Sinds zijn aankomst bij Barça deed Lewandowski reeds mee in twee oefenwedstrijden. Tegen Real Madrid kwam de spits een helft in actie, terwijl hij tegen Juventus 61 minuten in het veld stond. Het is nog wachten op Lewandowski zijn eerste goal voor Barcelona. De Catalanen spelen nog twee oefenwedstrijden voor LaLiga begint. Zaterdagnacht speelt de club om 01.00 uur tegen New York Red Bulls. Op 7 augustus volgt een thuiswedstrijd tegen het Mexicaanse UNAM Pumas. Daarna zal Barcelona de competitie beginnen met een thuiswedstrijd tegen Rayo Vallecano.