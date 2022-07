Bergwijn openhartig: ‘Door hoe ik ben behandeld had ik een hekel aan Ajax’

Zaterdag, 30 juli 2022

Steven Bergwijn zal zaterdagavond hoogstwaarschijnlijk zijn debuut maken in de hoofdmacht van Ajax. De rechtsbuiten doet dat uitgerekend tegen zijn oude club PSV. In 2011 verruilde Bergwijn de jeugdopleiding van Ajax voor die van de Eindhovenaren. Na zijn vertrek bij Ajax voelde de 24-jarige aanvaller zich jarenlang verbolgen, zo geeft hij aan in een interview met het Algemeen Dagblad. Bergwijn had zelfs een hekel aan Ajax.

“Niet doordat ik voor PSV speelde, maar door hoe ik er ben weggegaan en behandeld, had ik in het begin nog wel een hekel aan Ajax. Van binnen was ik er de eerste jaren na mijn vertrek wel even klaar mee.” Bergwijn gaat in gesprek met de krant verder in op dat vertrek. “Het plezier was weg omdat bepaalde dingen gebeurden.”

De toen veertienjarige Bergwijn vond dat het tijd was voor een andere omgeving. “Ik ben een gevoelsmens en was destijds niet meer gelukkig bij Ajax. Dat had weinig met speeltijd te maken. Ik speelde regelmatig. Dit speelde al langer. Er gebeurden dingen. De band met de trainer, wiens naam niet belangrijk is, was er ook niet.” Bergwijn en zijn vader hadden geen goede verhouding met Orlando Trustfull, die jeugdtrainer was bij de B1 van Ajax.

Uiteindelijk koos Bergwijn voor een overstap naar aartsrivaal PSV. “Dat was voor mij niet moeilijk, maar voor mijn ouders wel. Mijn vader reed elke dag op en neer vanuit Amsterdam. Ook de rest van de familie deed veel voor me. Dat heeft zich uiteindelijk uitbetaald.” Bergwijn brak uiteindelijk door in Eindhoven en speelde zich in de kijker bij Tottenham Hotspur. Na drie lastige seizoenen in Londen kan Bergwijn vanavond officieel debuteren in de hoofdmacht van Ajax, ruim elf jaar na zijn vertrek uit de jeugdopleiding.