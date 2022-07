Xavi volgt het voorbeeld van Laporta en hint op terugkeer van Messi

Zaterdag, 30 juli 2022 om 12:20 • Guy Habets

Na Joan Laporta heeft nu ook Xavi de deur wagenwijd open gezet voor een terugkeer van Lionel Messi bij Barcelona. De steraanvaller, die een jaar geleden nog moest vertrekken omdat hij niet ingeschreven kon worden voor LaLiga, verdient volgens de oefenmeester een tweede periode in het Camp Nou. Xavi hoopt dat dat tijdens zijn periode als trainer gebeurt.

Messi speelde een heel voetballeven lang voor Barcelona, tot het moment dat hij vanwege de financiële problemen bij de Catalaanse club moest vertrekken. Paris Saint-Germain bood destijds uitkomst, maar het eerste seizoen in Franse dienst is niet geworden wat men ervan had verwacht. Xavi heeft dat ook gezien. "Ik zou graag zien dat de tijd van Messi bij Barcelona niet al is afgelopen", meldde hij tijdens een persconferentie. "Hij verdient een tweede periode hier bij Barcelona. Als je me vraagt of ik wil dat hij terugkomt, zeg ik zeker ja!"

Eerder sprak Laporta al woorden van dezelfde strekking. De voorzitter was degene die Messi moest laten gaan en dat wil hij graag goedmaken. "Ik ben hem een terugkeer verschuldigd. Voor Barcelona is het waarschijnlijk de beste speler aller tijden geweest. Alleen Johan Cruijff komt in de buurt wat mij betreft. Ik hoop echt dat het hoofdstuk-Messi niet over is. Ik denk dat het onze verantwoordelijkheid is om het in ere te herstellen. Het is nog steeds open en niet gesloten. Het zou een mooier einde moeten krijgen."

De Argentijnse superster heeft nog een contract tot medio 2023 in het Parc des Princes en zou over een jaar dus transfervrij terug kunnen keren bij Barcelona. Messi heeft echter ook vaker laten optekenen dat hij graag nog eens in de Major League Soccer zou willen spelen en dat hij na zijn actieve loopbaan sowieso in de Verenigde Staten gaat wonen. Op dit moment is de aanvaller 35 jaar, dus dat moment zal niet lang meer op zich laten wachten.