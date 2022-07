Feyenoord kan voorlopig nog niet beschikken over Santiago Giménez

Zaterdag, 30 juli 2022

Santiago Giménez moet nog even wachten op zijn officiële debuut voor Feyenoord. De Mexicaanse spits reist volgens de club na zijn presentatie terug naar zijn thuisland om daar een visum te regelen. Voetbal International schrijft dat daar nog wel wat tijd overheen gaat, waardoor Giménez in ieder geval de seizoensouverture van Feyenoord tegen Vitesse zal moeten missen.

Giménez werd vrijdag officieel gepresenteerd als nieuwste aanwinst van Feyenoord, maar dat betekent niet dat hij ook meteen in actie kan komen voor de Stadionclub. De aanvaller zal spoedig terugreizen naar Mexico om daar zijn visum in orde te maken. Alleen met dat visum kan hij aan de benodigde papieren in Nederland komen en mag hij competitiewedstrijden spelen. Het in orde maken van het papierwerk gaat nog even duren en dat betekent dat Giménez in de eerste competitiewedstrijd, uit bij Vitesse, in ieder geval niet in actie kan komen.

Als de situatie nog langer duurt, zou de Mexicaan zijn debuut in de Kuip ook uit moeten stellen. De tweede wedstrijd van Feyenoord wordt namelijk in Rotterdam-Zuid gespeeld, tegen sc Heerenveen. Giménez liet tegenover de officiële kanalen van zijn nieuwe club al weten dat hij zichzelf heel graag in de Rotterdamse voetbaltempel wil laten zien. "Het stadion is indrukwekkend, ik zag het net voor het eerst. Met alle fans erbij is het waarschijnlijk nog drie keer zo mooi. Ze mogen van mij verwachten dat ik veel goals ga maken."

Giménez is een linksbenige spits die in 2017 debuteerde voor Cruz Azul. Sindsdien speelde hij 105 wedstrijden voor de Mexicaanse club, waarin hij twintig keer scoorde en elf assists gaf. Bij het nationale elftal van Mexico komt de spits tot een beter moyenne, aangezien hij voor zijn land in vier wedstrijden al twee keer tot een doelpunt kwam. Giménez werd geboren in Buenos Aires en is mede daardoor ook in het bezit van een Argentijns paspoort.