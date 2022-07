Feyenoord blijft maar gaan en presenteert ook Jacob Rasmussen

Zaterdag, 30 juli 2022 om 10:05 • Guy Habets

Jacob Rasmussen is officieel speler van Feyenoord. De Rotterdamse club heeft via de officiële kanalen bekend gemaakt dat de Deense centrale verdediger voor een jaar gehuurd wordt van Fiorentina en dat er een optie tot koop is bedongen. In De Kuip moet Rasmussen, die de vorige twee seizoenen al op huurbasis voor Vitesse speelde, gaan concurreren met Marcos Senesi.

De mandekker uit Denemarken, die via Odense BK, Schalke 04, Rosenborg en Empoli in 2019 bij Fiorentina belandde, kent Feyenoord uiteraard goed. Als speler van Vitesse hield hij de verrichtingen van de Rotterdammers in de gaten, zo meldt hij op de clubsite. "Ik ken de Nederlandse competitie inmiddels goed en heb altijd met veel interesse naar Feyenoord gekeken. De aanvallende mainer van spelen spreekt mij erg aan en die past ook goed bij mij. Ik kan niet wachten om voor dit legioen te maken."

Spotting a new arrival… ?? pic.twitter.com/G6KV8qbdpZ — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) July 30, 2022

Vitesse had de afgelopen twee seizoenen de beschikking over de diensten van Rasmussen, maar kon de verdediger niet definitief overnemen van Fiorentina omdat het geen optie tot koop had bedongen. Mocht dat wel zo zijn geweest, dan had Vitesse daar waarschijnlijk serieus over nagedacht. Rasmussen kwam namelijk tot 55 wedstrijden in de Eredivisie en bewees daarin dat hij dat niveau prima aankan. Samen met Danilho Doekhi en Riechedly Bazoer hield de Deen het slot vaak op de Arnhemse deur. Het contract van de mandekker in Florence loopt nog tot medio 2024.

Rasmussen is de achtste aanwinst van Feyenoord. Eerder werden Oussama Idrissi, Mohamed Taabouni, Danilo, Mats Wieffer, Sebastian Szymanski, Javairo Dilrosun en Quinten Timber al vastgelegd. Het was dan ook de wens van trainer Arne Slot om veel nieuwe spelers te halen, aangezien er na het succesvol verlopen Conference League-seizoen ook veel sterkhouders vertrokken. Door de komst van de nieuwelingen krijgt de oefenmeester de door hem gevraagde diepte en concurrentie in de selectie.