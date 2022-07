Laporta reageert op ‘chantage’ van Frenkie de Jong, die er een optie bij krijgt

Zaterdag, 30 juli 2022 om 09:42 • Guy Habets

Chelsea houdt de ontwikkelingen rond Frenkie de Jong nauwlettend in de gaten. Dat schrijft BILD. Mocht N'Golo Kanté besluiten om zijn tot medio 2023 doorlopende contract op Stamford Bridge niet te verlengen, dan komt de Nederlandse spelmaker van Barcelona in beeld. Joan Laporta reageerde ondertussen op de verwijten aan het adres van zijn club dat De Jong gechanteerd zou worden.

Chelsea werd deze transferperiode al meermaals afgetroefd door Barcelona, maar zou ook zomaar eens zaken kunnen gaan doen met de Catalaanse club. Als Kanté besluit dat hij zijn verbintenis bij the Blues niet wil verlengen, heeft Chelsea namelijk een nieuwe spelverdeler nodig en dan is De Jong een serieuze optie. Het is echter niet duidelijk of de voormalig Ajacied wel trek heeft in een transfer naar het blauwe deel van Londen. Eerder wees hij een overstap naar het Manchester United van trainer Erik ten Hag van de hand.

Barcelona zal ondertussen hopen dat het De Jong aan Chelsea kan verkopen, aangezien de Catalanen hun financiële huishouding op orde moeten hebben om alle nieuwe aanwinsten in te kunnen schrijven. Clubpresident Laporta sprak zelfs onlangs nog met Todd Boehly, de nieuwe eigenaar van de Londense club. "Ik heb De Jong niet aangeboden aan Chelsea", reageert Laporta desgevraagd in gesprek met CBS Sports op de geruchten. "We hebben gewoon over voetbal gesproken."

De voorzitter van Barcelona wil nog iets rechtzetten. Er wordt gemeld dat De Jong salarisverlaging moet accepteren en anders niet zal spelen en dat leidde tot een storm aan kritiek, waarbij ook het woord 'chantage' meermaals viel. Dat ziet Laporta anders. "Als hij geen salarisverlaging accepteert, gaat hij gewoon door bij Barcelona. Frenkie de Jong heeft een contract en wij zullen zijn beslissing respecteren. We rekenen verder op hem en van enige dwang richting hem of anderen is totaal geen sprake."