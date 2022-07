Genee en Talpa komen met verrassende naam voor nieuwe voetbaltalkshow

Zaterdag, 30 juli 2022 om 08:53 • Guy Habets • Laatste update: 10:10

Het nieuwe praatprogramma over voetbal dat gepresenteerd wordt door Wilfred Genee, heet Veronica Offside. Dat is bekend gemaakt via de officiële kanalen van Vandaag Inside, het programma dat Genee nu presenteert. Vanaf 15 augustus is het programma elke maandag en vrijdag op Veronica te zien.

Talpa start weer een talkshow over voetbal op, maar Johan Derksen en René van der Gijp zijn daar niet in te zien. Genee is als presentator wel aan het programma verbonden en zal twee keer per week alles over voetbal de revue laten passeren. Hij doet dat met een wisselende bezetting, waarbij Wim Kieft, Wesley Sneijder en Andy van der Meijde vaste tafelgasten zijn. Genee blijft naast Veronica Offside ook Vandaag Inside presenteren en op maandag schuift hij na de uitzending van het voetbalpraatprogramma dus meteen door naar de tafel met Derksen en Van der Gijp.

Veronica Offside is de volgende in de reeks met namen die al verbonden zijn geweest aan het praatprogramma met Genee. Voetbal Inside, Voetbal Insite, Voetbal International, Veronica Inside en Vandaag Inside waren de 'voorgangers' waar Derksen en Van der Gijp ook altijd bij betrokken waren. Nu moet Genee er dus met andere analisten een succes van zien te maken. Op maandag en vrijdag krijgt het programma wel concurrentie vanaf RTL7.

Donderdagavond werd namelijk bekend dat die zender zijn eigen voetbaltalkshow ook weer gaat herintroduceren. VTBL flopte eerder vanwege een gebrek aan rechten om beelden van voetbalwedstrijden te laten zien, maar maakt nu een herstart. Frank Evenblij en Simon Zijlemans gaan dat programma presenteren en zij krijgen hulp van analisten als Jan Boskamp, Anouk Hoogendijk, Hedwiges Maduro, Ron Vlaar en Aad de Mos. VTBL zal, net als Veronica Offside, op maandag en vrijdag te zien zijn.