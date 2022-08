Feyenoord heeft haast en komt met zevencijferig bedrag voor Marcos López

Zaterdag, 30 juli 2022 om 08:24 • Guy Habets • Laatste update: 15:00

Feyenoord heeft een zevencijferig bod uitgebracht op Marcos López, zo meldt The Athletic in de nacht van vrijdag op zaterdag. Het bedrag zou tussen de één en twee miljoen euro liggen. De linksback van San José Earthquakes moet Arne Slot van meer opties op de linkerkant gaan voorzien na het vertrek van Tyrell Malacia.

López is binnenkort transfervrij, aangezien hij op 31 december van dit jaar uit zijn contract loopt. Feyenoord wil daar echter niet op wachten en heeft een bod uitgebracht waarmee de Peruviaan al in de zomer naar de Kuip kan verkassen. Dat bod zou tussen de één en de twee miljoen euro liggen. Bij Feyenoord krijgt López dan de kans om zich verder te ontwikkelen en mee te strijden om een basisplaats als linksback in de formatie van Slot. Op dit moment heeft de Stadionclub geen spelers in de A-selectie die van nature als linkervleugelverdediger spelen.

De 22-jarige linkspoot begon zijn profcarrière in zijn thuisland Peru en maakte in 2019 de overstap naar de Major League Soccer. Tot nog toe kwam López tot 73 officiële duels namens San Jose. Ook speelde hij al twintig interlands voor Peru. Of hij bij Feyenoord ook veel wedstrijdminuten gaat maken, hangt van de Rotterdamse club en hun overige transfers af. Er zou namelijk ook nog steeds interesse zijn in Matías Viña, die over een contract tot medio 2026 beschikt bij AS Roma.

Viña brak in 2017 als jeugdexponent door bij het Uruguayaanse Nacional, waarna hij drie jaar later voor 6,25 miljoen euro een transfer naar Palmeiras verdiende. In de zomer van 2021 maakte de inmiddels 24-jarige linksback voor dertien miljoen euro de overstap naar het AS Roma van José Mourinho. Aangezien Viña bij i Giallorossi nog over een langdurig contract beschikt, zet Feyenoord volgens 1908.nl in eerste instantie in op huur met een eventuele optie tot koop.