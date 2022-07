Berghuis: ‘De grappenmaker bij Ajax is ook nog eens van de buitencategorie’

Steven Berghuis gaat er volledig vanuit zich ook dit seizoen ploeggenoot van Antony te mogen blijven noemen. De aanvallende middenvelder vindt dat Ajax er alles aan moet doen om de Braziliaanse vleugelspits uit handen van (in ieder geval) Manchester United te houden. Berghuis vertelt tegenover De Telegraaf dat hij zelfs een bod van 120 miljoen euro op Antony zou weigeren. "Antony is een kanjer, dat staat vast", aldus de Oranje-international.

Berghuis leek vorig jaar zomer binnengehaald te worden door Ajax als concurrent van Antony, maar speelt in Amsterdam voornamelijk op het middenveld. "Ik speel ontzettend graag met hem samen, omdat onze kwaliteiten heel goed op elkaar afgestemd zijn", stelt de voormalig Feyenoorder. "Met zijn snelheid moeten we Antony zo vaak en zo snel mogelijk in een één-tegen-één-situatie krijgen. Dan is hij levensgevaarlijk. Hij ligt ook goed in de groep, omdat hij een grappenmaker én een echte winnaar is. Ik vind hem echt van de buitencategorie."

Zaterdag start het seizoen officieel voor Ajax met de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. De Amsterdammers zinspelen op revanche. "De 4-0 nederlaag van vorig jaar was een pijnlijke", doelt Berghuis op de Super Cup van vorig jaar. "Maar ook een mooie stimulans om dit seizoen wel de schaal te pakken ten koste van PSV. Zij hebben zich goed versterkt en het wordt een mooie eerste test tegen elkaar."

Berghuis denkt dat de verschillen tussen Ajax en PSV klein zullen zijn. "Het is leuk dat PSV ons zo uitdaagt. Dat vind ik prikkelend en daardoor krijg ik er zin in. Guus Til heeft het goed gedaan bij Feyenoord, maakte geregeld doelpunten en ik denk dat Luuk de Jong ook echt een versterking is. Ik ken hem goed en hij is een leider, een teamspeler, maakt makkelijk goals en is aanvallend én verdedigend sterk bij standaardsituaties. We zijn gewaarschuwd."