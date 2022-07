Donyell Malen kent als uitblinker in de DFB Pokal een fijne seizoenstart

Vrijdag, 29 juli 2022 om 22:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:51

Borussia Dortmund is het seizoen vrijdag officieel begonnen met een simpele zege in de eerste ronde van de DFB Pokal. Die Borussen hadden mede dankzij een vroeg doelpunt van Donyell Malen geen kind aan 1860 München, uitkomend op het derde niveau van Duitsland. Dankzij treffers van Jude Bellingham en debutant Karim Adeyemi, die overkwam van Red Bull Salzburg, stond de 0-3 einduitslag al na 35 minuten op het scorebord. Malen had als voorbereider ook in die doelpunten een belangrijk aandeel.

Edin Terzic nam zijn eerste wedstrijd als hoofdcoach van Dortmund serieus en besloot (ogenschijnlijk) niemand te sparen. Het was ook het eerste officiële duel voor BVB zonder de naar Manchester City vertrokken Erling Braut Haaland. Sébastien Haller, die als vervanger werd aangetrokken, is voorlopig afwezig door een ontdekte teelbaltumor. Malen zal daardoor wellicht gehoopt hebben op een plek in de punt van de aanval, maar die plaats werd vergeven aan Youssoufa Moukoko. Debutant Adeyemi, die eveneens het liefst als nummer 9 speelt, begon op rechts. Centraal achterin debuteerden ook Niklas Süle en Nico Schlotterbeck voor Dortmund.

Malen startte vanaf de linkerflank en wist vanaf daar binnen acht minuten te scoren. De voormalig PSV'er dribbelde langs de zijkant naar binnen en vond het doel met een lage schuiver via de binnenkant van de linkerpaal: 0-1. Vier minuten vóór zijn doelpunt had Malen de bal overigens bij een soortgelijke actie niet voorbij doelman Marco Hiller gekregen. Munich 1860 had weinig in te brengen en moest na een half uur spelen zijn tweede tegentreffer incasseren.

Dortmund maakt gehakt van 1860 München! ?? En wéér is Malen belangrijk met een assist op doelpuntenmaker Adeyemi... maar misschien kan laatstgenoemde beter de keeper bedanken ??#ZiggoSport #DFBPokal #M60BVB pic.twitter.com/jYlJ73cDoA — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) July 29, 2022

Opnieuw had Malen een aandeel met een dribbel vanaf de linkerkant. Ditmaal besloot de aanvaller een steekbal het zestienmetergebied in te geven op Marco Reus, die simpel breed legde op Jude Bellingham: 0-2. Vier minuten later ging Malen wederom met de bal aan de voet op avontuur, om ditmaal aan de rechterkant van het strafschopgebied de vrije Adeyemi te vinden. De nieuweling plaatste de bal ineens in de verre hoek: 0-3. Dortmund probeerde het na rust nog wel, maar met te weinig urgentie om 1860 München verder in de problemen te brengen.