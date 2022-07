Ajax zou wekelijks 66.667 euro kunnen bijschrijven als bonus voor Martínez

Vrijdag, 29 juli 2022 om 21:44 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:56

Ajax ontvangt een bedrag van 66.667 euro voor iedere wedstrijd die Lisandro Martínez voor Manchester United speelt, zo meldt Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Het is volgens de journalist een van de componenten uit de bonusregeling die beide clubs overeenkwamen voor de Argentijnse verdediger. "Het maakt niet uit of Martínez één minuut of de hele wedstrijd meespeelt, elk optreden levert bijna zeventigduizend euro op voor Ajax", legt Verweij uit.

Aan de regeling is een maximum van dertig wedstrijden per seizoen gekoppeld, zodat de Amsterdammers maximaal twee miljoen euro per seizoen kunnen bijschrijven. "In Engeland spelen ze ongeveer zeventig wedstrijden per seizoen, dus dat moet te realiseren zijn", denkt Verweij. "Alle competities tellen mee, ook de League Cup en FA Cup dus."

"Ik vind het voor Ajax-begrippen een hele bijzondere bonus", aldus Verweij, die bedoelt dat bonussen in het voetbal vaak moeilijk realiseerbaar zijn, maar in dit geval dus niet. Manchester United speelde overigens 49 officiële wedstrijden in het afgelopen seizoen, maar eindigen in andere voetbaljaargangen doorgaans dik in de vijftig duels.

Na wekenlang onderhandelen kwamen Ajax en Manchester United in juli een transfer overeen voor Martínez, die voor liefst 57,37 miljoen euro plus maximaal 10 miljoen euro aan bonussen overstapte. Verweij denkt dat de enorme transferopbrengst zich uiteindelijk ook tegen Ajax zou kunnen gaan keren. "In Argentinië zijn er wel mensen wakker geworden na de transfer van Martínez", aldus Verweij. "Als er nu geïnformeerd wordt naar een Argentijn, dan moeten er hogere doorverkooppercentages of hogere begintransfersommen komen."