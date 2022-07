Feyenoord bevestigt komst Santiago Giménez: ‘Ik kies hier heel bewust voor’

Vrijdag, 29 juli 2022 om 21:34 • Jeroen van Poppel

Santiago Giménez is de nieuwe spits van Feyenoord. De Rotterdamse club heeft de komst van de Mexicaan officieel bevestigd op de officiële kanalen en maakt een bedrag van ongeveer vier miljoen euro over aan Cruz Azul. Giménez tekent een contract voor vier jaar in De Kuip en moet de concurrentiestrijd aangaan met Danilo om een plekje in de punt van de aanval van Feyenoord.

"Ik was meteen heel enthousiast toen ik hoorde van de interesse van Feyenoord", zegt Giménez op de clubsite van Feyenoord. "Het is een droom voor mij om voor zo'n grote club te mogen spelen. Ik heb heel bewust voor deze stap gekozen en ben iedereen dankbaar voor het warme welkom. Ik geloof dat we hier samen naar iets heel moois toe kunnen werken en mooie successen kunnen beleven."

Met het aantrekken van Giménez en het neertellen van ongeveer vier miljoen euro, krijgt Feyenoord de beschikking over vijftig procent van de transferrechten van de Mexicaan. Dat betekent dat, bij een eventuele doorverkoop, de Stadionclub niet de volledige transfersom kan opstrijken. Het aantrekken van Giménez door middel van deze constructie maakte het makkelijker voor Feyenoord om de deal rond te krijgen. ESPN meldde eerder dat de Rotterdammers later de mogelijkheid hebben om nog eens veertig procent van de transferrechten over te nemen.

De Mexicaanse competitie is al een tijdje onderweg en dus heeft Giménez al even de tijd gehad om te bewijzen waarom Feyenoord hem zo graag wilde hebben. Dat lukte aardig: hij scoorde driemaal in de eerste drie wedstrijden. Zondag bracht hij zijn totaal zelfs naar vijf doelpunten, door twee goals te maken in de competitiewedstrijd tegen Puebla (2-2). Na afloop van die wedstrijd hintte Giménez tegenover de Mexicaanse tak van ESPN al op zijn aanstaande vertrek. “Ik speelde vandaag alsof het mijn laatste wedstrijd was, want er kan van alles gebeuren.”

Giménez is een linksbenige spits die in 2017 debuteerde voor Cruz Azul. Sindsdien speelde hij 105 wedstrijden voor de Mexicaanse club, waarin hij twintig keer scoorde en elf assists gaf. Bij het nationale elftal van Mexico komt de spits tot een beter moyenne, aangezien hij voor zijn land in vier wedstrijden al twee keer tot een doelpunt kwam. Giménez werd geboren in Buenos Aires en is mede daardoor ook in het bezit van een Argentijns paspoort.