Maakt Haaland of Núñez het verschil tijdens de Community Shield? (advertorial)

Maakt Haaland of Núñez het verschil tijdens de Community Shield?

Zaterdag, 30 juli 2022 om 12:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:19

Liverpool neemt het zaterdagavond in de strijd om de Community Shield op tegen Manchester City. Alleen Arsenal en Manchester United hebben deze prijs vaker gewonnen dan Liverpool (vijftien keer), maar de laatste keer dat the Reds de Community Shield wonnen, dateert van 2006. Grijpen Virgil van Dijk en Jürgen Klopp tegen City het eerste zilverwerk van het seizoen? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de wedstrijd om de Engelse Supercup.

Voor Liverpool, winnaar van de FA Cup en EFL Cup, eindigde afgelopen seizoen in mineur. The Reds grepen naast de Engelse landstitel en in de finale van de Champions League bleek Real Madrid met 0-1 te sterk. Manager Jürgen Klopp heeft de teleurstelling achter zich gelaten door de blik te richten op de nieuwe jaargang in Engeland. Publiekslieveling Mohamed Salah verlengde zijn contract tot medio 2025, terwijl de nieuwe aanwinsten Darwin Núñez en Fábio Carvalho indruk maakten tijdens de voorbereiding.

Manchester City leek de landstitel afgelopen seizoen op de slotdag te verspelen. Een 0-2 achterstand tegen Aston Villa echter werd binnen no time weggepoetst en de 3-2 overwinning was voldoende voor een groot kampioensfeest in het Etihad Stadium. Voor Manchester City was het alweer het zesde kampioenschap in tien jaar tijd, en de vierde landstitel sinds de komst van manager Josep Guardiola medio 2016. Om Liverpool opnieuw voor te kunnen blijven werd Erling Braut Haaland voor zestig miljoen euro overgenomen van Borussia Dortmund. Daarnaast werd het middenveld versterkt met Kalvin Phillips, die bij Leeds United uitgroeide tot volwaardig international van Engeland.

Beide clubs hebben zich tijdens de zomerse transferwindow versterkt met een nieuwe aanvalsleider. Zowel Núñez (Benfica) als Haaland (Borussia Dortmund) scoorde het afgelopen seizoen aan de lopende band. Núñez liet zich zien met vier treffers tijdens de 5-0 oefenzege op RB Leipzig, terwijl Haaland namens the Citizens de enige treffer tegen Bayern München (0-1) voor zijn rekening nam.

