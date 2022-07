Ronaldo kondigt via Instagram terugkeer aan: ‘Zondag speelt de koning'

Vrijdag, 29 juli 2022 om 21:00 • Wessel Antes • Laatste update: 21:07

Voetballers en clubs zijn anno 2022 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski en Zlatan Ibrahimovic, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Cristiano Ronaldo keert zondag tijdens de oefenwedstrijd tegen Rayo Vallecano terug bij Manchester United, zo laat hij weten in een reactie op een fanpost via Instagram. “Zondag speelt de koning”, schrijft de Portugese superster met de emoticon van een duimpje. Het is voor het eerst sinds zijn afwezigheid dat Ronaldo publiek iets laat weten over zijn terugkeer. Aanstaande zondag speelt United om 17.00 uur op Old Trafford tegen de Spaanse laagvlieger. Ronaldo keerde pas afgelopen maandag weer terug in Manchester, terwijl the Red Devils al ruim een maand bezig zijn met de voorbereiding. United zelf heeft nog niet naar buiten toe gecommuniceerd over een eventuele terugkeer van Ronaldo tegen Vallecano.