Verweij: ‘Het is nu aan Ajax om echt te communiceren over Ihattaren'

Vrijdag, 29 juli 2022 om 20:40 • Wessel Antes • Laatste update: 20:46

Het wordt tijd dat Ajax echt naar buiten brengt wat er aan de hand is met Mohamed Ihattaren, zo stelt Mike Verweij in de Kick-Off-podcast van De Telegraaf. Verweij vindt het vervelend dat er allerlei verhalen rondgaan over Ihattaren, terwijl niemand weet wat er echt aan de hand is. De club zou daar een eind aan moeten maken door open kaart te spelen, zegt de journalist. Ihattaren is inmiddels alweer bijna drie weken afwezig bij Ajax.

Verweij sprak tijdens het trainingskamp in De Lutte nog met de volledig opgebloeide Ihattaren. “Ik zag een jongen die ontzettend veel plezier had en blij was om terug te zijn als voetballer. Hij zat vol verlangen om een goed seizoen te gaan spelen.” Voor Verweij kwam de afwezigheid van Ihattaren dan ook als een verrassing. “Als je dan vervolgens berichten leest dat hij een week niet komt trainen, waarna op internet volledig onterecht verhalen ontstaan dat hij weer honderd kilo weegt en terug bij af is, dan is dat ontzettend sneu”, aldus de journalist. “Vooral omdat vanuit Ajax later ook de bevestiging kwam dat Ihattaren last heeft van bedreigingen en intimidatie.”

Nu vindt Verweij dat het tijd is voor het echte verhaal. “Alfred Schreuder wil er niet veel over zeggen. Ik zelf ook niet, omdat ik niet precies weet wat er nou echt aan de hand is met alle verhalen die rondgaan. Alleen ik denk dat het nu aan Ajax is om wel een keer te gaan communiceren wat er echt aan de hand is.” Ook Valentijn Driessen komt aan het woord over de situatie van Ihattaren. “Het is dieptriest natuurlijk. Voor die jongen zelf in het bijzonder, maar je wil toch weten wat er aan de hand is.”

Driessen heeft het vermoeden dat Ajax is geïnstrueerd door de politie. “Als het daadwerkelijk gaat om de genoemde zaken dan zal dit bij de politie liggen. Ik kan me namelijk wel voorstellen dat Ajax, zeker na de zaak met Quincy Promes waarin de club ook gewaarschuwd werd, luistert naar de politie. Misschien is dat nu het geval. Dat de politie aangeeft dat Ihattaren bedreigd wordt door mensen waarvoor hij daadwerkelijk beter niet kan verschijnen bij Ajax.”

Driessen vraagt zich af wat Ihattaren nu doet. “Traint hij nu? Ik weet het eerlijk gezegd ook niet. Het is jammer. Zeker omdat hij zo’n geweldige voorbereiding draaide tot zijn absentie. Bij iedere bal die hij raakte droop de klasse er vanaf. Hij was echt weer het mannetje.” Juist daarom vond Verweij de verklaring ‘niet fit’ bijzonder. “Het was waarschijnlijk voor Ajax een enorm dilemma wat er gecommuniceerd moest worden. Ik snap dat je soms voorzichtig moet zijn, misschien wel op verzoek van de politie, maar voor iedere gemiddelde voetbalsupporter was dit een makkelijke rekensom'', aldus Verweij, doelend op de goede prestaties van Ihattaren die haaks staan op de woorden 'niet fit'.