Lucca eerste Italiaan ooit bij Ajax; huursom en optie tot koop bekend

Vrijdag, 29 juli 2022 om 18:04 • Wessel Antes • Laatste update: 18:40

Ajax huurt Lorenzo Lucca voor een jaar van Pisa, zo meldt de Italiaanse tak van Sky Sports. Het medium weet ook te melden dat de Ajax een huursom van een miljoen euro betaalt voor de spits aan de club uit de Serie B. De Amsterdammers hebben daarnaast een optie tot koop van tien miljoen euro kunnen bedingen voor Lucca.

Daarmee is de transfer van de boomlange Italiaan razendsnel rondgekomen. Romano meldde vrijdagochtend nog dat de belangstelling van Ajax pril was. Ook gaf hij aan dat er nog geen gesprekken waren gevoerd over een eventuele transfer. Bologna zou daarnaast een geduchte concurrent zijn voor de diensten van Lucca. Nu meldt hij dat Lucca aankomende week al naar Amsterdam zal komen over de transfer af te ronden. Lucca wordt de eerste Italiaan ooit in het shirt van Ajax.

De 21-jarige Italiaan kan niet bogen op ervaring op het hoogste niveau. Hij werd opgeleid door Torino, maar werd door die club al gauw weggestuurd. Via Vicenza en Brescia kwam de lange Lucca in januari 2020 bij Palermo terecht, dat destijds was afgezakt naar het derde niveau in Italië. In het kenmerkende roze shirt debuteerde de spits in het betaalde voetbal en voor Palermo maakte hij in anderhalf jaar dertien goals in 27 wedstrijden. Pisa besloot afgelopen zomer dan ook om de gok te wagen en ruim twee miljoen te betalen.

Dat vertrouwen heeft Lucca ten dele terugbetaald, aangezien hij in dertig wedstrijden in de Serie B tot zes treffers en vier assists kwam. Met zijn kopkracht en lengte is de Italiaan echter altijd gevaarlijk en juist die kwaliteiten zoekt Ajax nog in een spits. De Amsterdammers hebben met Brian Brobbey en Dusan Tadic twee verschillende types, maar geen aanvaller die met het hoofd gevaarlijk kan worden. Van de 2,01 meter lange Lucca mag verwacht worden dat hij dat wel is.