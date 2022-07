Oranje-keepster Van Veenendaal zet per direct punt achter haar carrière

Vrijdag, 29 juli 2022 om 16:49 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:06

Oranje-keepster Sari van Veenendaal zet per direct een punt achter haar carrière. De 32-jarige doelvrouw was eerder deze maand nog actief met de Oranje Leeuwinnen op het EK Vrouwen, maar raakte tijdens het openingsduel met Zweden (1-1) al vroeg geblesseerd.

“Ik merk dat ik toe ben aan andere dingen en in mijn ogen gaat dat niet samen”, zegt Van Veenendaal op haar Instagram. “Het is bij mij alles of niks. Het is altijd alles geweest, nu wordt het niks”, zegt Van Veenendaal, die op het EK Vrouwen geblesseerd raakte aan haar schouder. “Rondom je sleutelbeen zitten bandjes, daar zit schade.”

Van Veenendaal onthult haar besluit om te stoppen na het EK enkele maanden geleden al te hebben genomen. “Maar de deur op een kier latend, zodat ik mezelf niet die extra druk op zou leggen dat het EK het einde zou moeten zijn.” Dat het EK er voor haar al na slechts twintig minuten op zat, doet Van Veenendaal veel pijn. “Voor mezelf. Veel mensen vroegen tijdens het EK ook: waarom blijf je daar niet? Ik dacht: denken jullie dat dit team niet zonder mij kan? Tuurlijk kan het zonder mij. Ik zal heus wel gemist worden, je bouwt wat op samen, maar ik heb echt niet de illusie dat ik onmisbaar ben.”

Van Veenendaal debuteerde in 2011 op twintigjarige leeftijd voor het Nederlands elftal. Ze kwam in totaal tot 91 interlands namens de Oranje Leeuwinnen en won onder andere een gouden medaille op het EK 2017 en zilver op het WK 2019. Van Veenendaal begon haar profcarrière FC Utrecht, waarna ze uitkwam voor FC Twente, Arsenal, Atlético Madrid en PSV.