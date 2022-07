Ajax komt in zoektocht naar nieuwe rechtsback uit bij Mexicaans international

Vrijdag, 29 juli 2022 om 16:28 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:36

Ajax richt zijn pijlen op Jorge Sánchez, zo meldt De Telegraaf. De 21-voudig international van Mexico, die momenteel onder contract staat bij Club América, wordt door de Amsterdammers gezien als potentiële versterking voor de rechtsbackpositie.

Ajax-watcher Mike Verweij weet dat Sánchez ook in de belangstelling van meerdere Spaanse en Engelse clubs staat, maar de Amsterdammers spiegelen hem net als eerder bij Calvin Bassey voor dat Ajax een ideale springplank voor de rechtsback is. “Volgens bronnen rondom Ajax moet hij ongeveer vijf miljoen euro kosten”, zegt Verweij in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. “Dat is voor een speler van het Mexicaanse nationale elftal een koopje.” Sánchez speelde tot nog toe 148 officiële duels voor Club América, waarin hij goed was voor twee goals en acht assists.

Na het vertrek van Noussair Mazraoui naar Bayern München lijkt Devyne Rensch de eerste keuze van Alfred Schreuder op de rechtsbackpositie, terwijl de Ajax-trainer ook nog de beschikking heeft over Youri Regeer en Kian Fitz-Jim, beiden zijn van originele middenvelders, maar werden tijdens de voorbereiding als rechtsback geposteerd. Volgens Verweij is ex-PSV’er Santiago Arias vorige week bovendien aangeboden aan Ajax. “Arias mag transfervrij weg bij Atlético Madrid en zijn komst zou een stunt zijn. Maar er is vanwege zijn eerdere blessureleed wat twijfel over zijn fitheid. Het lijkt erop dat Ajax liever een speler heeft die direct inzetbaar is. Net als Arias heeft Sánchez de grinta, die Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico ook brachten.”