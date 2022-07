Schreuder verklapt al twee basisspelers voor strijd om de Johan Cruijff Schaal

Vrijdag, 29 juli 2022 om 16:02 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:08

Jay Gorter start zaterdagavond in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV in de basis. Dat verklapt Alfred Schreuder tijdens de persconferentie in aanloop naar de Nederlandse Supercup. Naast Gorter lijkt ook Antony zich op te mogen maken voor een basisplaats.

Schreuder beschikt komend seizoen naast Gorter ook over de doelmannen Maarten Stekelenburg en Remko Pasveer. De 49-jarige oefenmeester heeft nog geen knoop doorgehakt wie van hen het seizoen als eerste doelman aanvangt, maar spreekt wel zijn vertrouwen in Gorter uit. “Jay Gorter verdedigt morgen (zaterdag, red.) het doel”, zo verklapt Schreuder. “We hebben prima keepers, twee oudere en een jongere. Ik ga nog niet een keeper voor de toekomst aanwijzen. Dat weet ik niet. Maar ik kan wel zeggen dat Jay morgen start.”

Vorige week zaterdag gaf Schreuder een interview aan ESPN, waarin hij al een hint gaf die doet vermoeden dat Gorter de kans zou gaan krijgen onder de lat. “Ik vind dat een jonge speler met potentie moet gaan keepen. Dat vind ik, maar ik zeg niet dat ik daarin een definitieve keuze heb gemaakt omdat ik ook de kwaliteiten van Remko zie. Dat is ook een gevoel. Hoe werkt een proces met het elftal? Je kijkt uiteindelijk naar wat je voelt dat het beste voor de achterhoede is.”

Schreuder is in ieder geval niet bang dat Gorter er niet klaar voor is. Ook is het volgens hem belangrijk dat Gorter nu echt minuten gaat maken op het hoogste niveau. "Nee, hij is er klaar voor. Ik denk ook dat zo'n jongen het nodig heeft om te spelen. Hij was eerste doelman bij Go Ahead Eagles en het zou niet goed zijn als hij lang tweede keeper zou zijn." In vijf oefenwedstrijden onder de lat kreeg Gorter acht doelpunten tegen. Wel waren vijf doelpunten daarvan in de nederlaag tegen SC Paderborn (5-2 verlies), toen Ajax met een zeer jeugdig elftal speelde.

Schreuder wil op de persconferentie in aanloop naar de Johan Cruijff Schaal nog niet te veel prijsgeven, maar naast Gorter lijkt ook Antony te kunnen rekenen op een basisplaats tegen PSV. “Na zijn blessure moeten we voorzichtig zijn, maar hij is goed hersteld van dinsdag. Als er geen bijzonderheden komen, is hij fit genoeg om te starten”, aldus Schreuder.